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Солнце, бронза, письмена
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Семее краеведы-любители увидели в древних бронзовых зеркалах прототип рунического алфавита.

На себя посмотреть, с другими поговорить

Каждый год известное в Семее краеведческое общество «Прииртышье» привозит из экспедиций интересные находки: бронзовые наконечники стрел, копий, орудия труда. Во II–I тыс. до н. э. бронза была распространенным, но дорогим материалом. Сплав меди и олова использовался во всех хозяйственных сферах, в том числе при изготовлении оружия. Бронзовые изделия были обязательным погребальным атрибутом при захоронении представителей знати.

Семейские краеведы выдвинули гипотезу, что древнюю бронзу, точнее бронзовые зеркала, применяли не только в косметических целях, но и... как средство обмена информацией на расстоянии.

– При раскопках находят зеркала разного диаметра – 20, 30, 100, 110 миллиметров, – рассказал руководитель общества «Прииртышье» Марат Сасанов. – На многих припаяны ушки, чтобы, возможно, носить на поясе. Представьте: охотники отправились за маралом. Зверь боязливый, осторожный, любой звук его может спугнуть. Мужчины берут зеркала и с помощью отраженного солнечного света показывают друг другу направление, куда двигаться. Примерно так же вождь мог подавать команды воинам, если им требовалось остаться незамеченными. Да мало ли ситуаций? Увидели вдали незнакомцев – кто они, что им нужно? Это могли выяснить безопасно, подав световой сигнал на дистанции в несколько километров.

Известно, что отраженный солнечный свет можно увидеть на расстоянии 1–5 км в зависимости от местности. В «Прииртышье» в этом полевом сезоне задумали эксперимент: энтузиасты вместе с сотрудниками историко-краеведческого музея попробуют сами обменяться информацией с помощью солнечных зайчиков. Посмотреть, как это работает и работает ли в принципе. Кроме того, любителям истории предстоит проверить гипотезу, условно говоря, солнечных линий.

Для достоверности экспедиция отправится в места, где в свое время археологи раскопали древние поселения, относящиеся ко II тыс. до н. э. Такие есть возле современного села Жетижар Бескарагайского района, в Дельбегетейских горах в Жарминском районе, рядом с местом слияния Убы и Иртыша в Шемонаихинском районе.

– Все находки свидетельствуют о высоком уровне культуры народов, населявших Казахстанский Алтай и Прииртышье, – отметил краевед. – Здесь действовал мощный очаг бронзолитейного производства, крупнейший на Евразийском пространстве. Отсюда шло распространение технологий, работали широкие торговые связи. Почему бы не предположить, что наши умелые мастеровитые предки придумали письменный язык, чтобы передать знания?

Гипотеза Марата Сасанова выглядит сенсационно. По его версии, кочевники со временем начали систематизировать световые сигналы – запоминать их в виде схем и рисунков. Именно из этих комбинаций в итоге и возникли прототипы рунических символов! Скажем, в течение некого времени определенные световые сигналы приносили охотникам удачу. Их запоминали, отображали в схеме. И понемногу данный рисунок стал восприниматься как образ богатой добычи. То есть переродился в рунический знак.

Более того, по убеждению краеведа, гипотеза бронзовых зеркал как «гаджетов» для общения объясняет также появление цифр. Римские цифры – это в основном прямые лучи, арабские – это ломаные линии, отраженные от нескольких зеркал. Сколько в цифре углов, такое числовое значение она несет.

Много вопросов

Необычная версия, выдвинутая любителем истории, всколыхнула экспертное сообщество. Среди археологов к ней отнеслись во многом скептически. И это объяснимо. В Казахстане очень мало находок с руническими письменами, такие памятники – огромная редкость.

В Восточном Казахстане известно всего два бронзовых зеркала с древнетюркскими рунами. Одно найдено возле села Урджар еще в 1935 году, датируется VII–X веками и сегодня хранится в Эрмитаже. По кругу нанесено 14 знаков, которые специалисты переводят примерно так: «Муж, вино, преж­девременная гибель». То есть это «напоминалка» о вреде алкоголизма.

Другое бронзовое изделие раскопано археологами в 1969 году в Шемонаихинском районе. Здесь предки тоже запечатлели философскую заповедь: «Женщина уменьшает свою зависть, она обретает счастье». Находка является жемчужиной коллекции Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

Если опираться на официальную науку, древнетюркские рунические письмена зародились в начале I тысячелетия. У Марата Сасанова на этот счет свое мнение: письменные знаки могут быть старше на 1–1,5 тыс. лет! Например, при раскопках того же древнего поселения в районе современного Жетижара были найдены бронзовые изделия с клеймами.

– Они выглядят как руны, – отметил краевед. – Возможно, древние мастера таким образом маркировали изделия, чтобы указать производителя. По клейму можно было понять, в каком поселении его сделали, оценить качество. В целом, руны, скорее, являются идеограммами, то есть условным изображением какой-то идеи. Они изначально не были буквами. Началом рунического алфавита стали зарисованные схемы солнечных лучей, отраженные бронзовыми зеркалами.

Понятно, что гипотеза любителя краеведения – всего лишь предположение, идея. Но кто сказал, что она не имеет права на жизнь? Как говорил Шекспир, «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Может, наблюдения энтузиастов из Семея подтолкнут специалистов пересмотреть представление об истории древнего алфавита?

Казахстанский Алтай – настоящий клондайк для археологов. Известный исследователь Зейнолла Самашев не раз подчеркивал, что отсюда корни венгров, мадьяров. Есть лингвистические доказательства, что с тюрками в родстве также корейцы и японцы – в их языке много схожих слов, есть общее в мифологии, мировоззрении. Возможно, выражение «Алтай – колыбель тюркоязычных народов» в недалеком будущем откроется для науки еще одной гранью.

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