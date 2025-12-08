Премьерные показы спектакля в Музыкальном театре юного зрителя приурочили к столетию исторического выступления Амре Кашаубаева на международной выставке ЭКСПО в Париже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новая постановка заслуженного деятеля Казахстана, режиссера Асхата Маемирова, созданная по произведению Каната Жунусова, повествует о нелегкой судьбе Амре Кашаубаева – первого казаха, который представил национальную культуру в Европе.

Как уточняется, за основу музыкальной драмы взят моноспектакль «Амре», который претерпел некоторые изменения изменений.

В ходе представления актер Оразалы Игилик рассуждает о неожиданном европейском триумфе голоса эпохи, исполнителя песен «Балкадиша», «Дударай», «Агаш аяк», «Караторгай», встречах известного артиста с лидерами движения «Алаш Орда». Известно, что певец преследовался и вызывался на допросы в НКВД в связи с подозрениями во встрече с алашординцем Мустафой Шокаем в Париже и передаче письма борца за политическую свободу другому алашординцу Ахмету Байтурсынову.

По словам исполнителя главной роли, Амре Кашаубаев остается образцом преданного служения искусству и кумиром для тысяч соотечественников. Песнями в исполнении Амре Кашаубаева наслаждались люди со всего мира. Он оставил огромное творческое наследие и своим бархатным голосом покорил слушателей, прославив казахские народные песни.

Его многогранный талант одаренного певца и незаурядного драматического актера способствовал тому, что самобытная музыка казахского народа бережно сохранилась до наших дней и по-прежнему продолжает вызывать интерес в разных странах мира.

Великий казахский певец, слава о котором распространилась далеко за пределы страны, первым представил за границей национальный инструмент – домбру. На всемирном музыкальном конкурсе в Париже в 1925 году 36-летний Амре Кашаубаев, как артист делегации СССР, произвел фурор, завоевав второе место и серебряную медаль.

Зрители, присутствовавшие на представлении, перенеслись в непростые и противоречивые времена, связанные с жизнью Амре Кашаубаева. Были показаны как радость победы и заслуженное признание, так и личные трагедии, приведшие к его гибели при загадочных обстоятельствах.

Высокий уровень постановки достигнут благодаря слаженной игре актерского ансамбля, в который вошли Акканат Куандыков, Калима Наушабаева, Максат Кабдеш, Абзал Арапов и Арелина Амангельды.

По словам режиссера Асхата Маемирова, Амре Кашаубаев стал яркой личностью и примером того, как истинное искусство рождалось в Великой степи. Его своеобразная манера исполнения традиционных казахских песен, национальной оперной классики нашла последователей. Многие из них были универсальными артистами, актерами, режиссерами, исполнителями, чтецами, мастерами художественного слова, вобравшие в своем творчестве многие элементы театра.

В этом плане наибольшее эмоциональное напряжение вызывают рассказы о роковой встрече Амре и Мустафы Шокая и об испытаниях, которые ждали Кашаубаева на родине после возвращения. Так неожиданно он ушел из жизни на пике популярности.

Сразу после премьеры коллектив театра отправился на международные гастроли. Казахстанские артисты представят музыкальную драму «Амре» широкой публике на творческой неделе OIC Culture Fest в Баку, которая организована в рамках культурного фестиваля Организации исламского сотрудничества (ОИС).