Соловей казахских степей: музыкальную драму «Амре» показали в Астане

Афиша
98
Дана Аменова
специальный корреспондент

Премьерные показы спектакля в Музыкальном театре юного зрителя приурочили к столетию исторического выступления Амре Кашаубаева на международной выставке ЭКСПО в Париже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка заслуженного деятеля Казахстана, режиссера Асхата Маемирова, созданная по произведению Каната Жунусова, повествует о нелегкой судьбе Амре Кашаубаева – первого казаха, который представил национальную культуру в Европе. 

Как уточняется, за основу музыкальной драмы взят моноспектакль «Амре», который претерпел некоторые изменения изменений.

В ходе представления актер Оразалы Игилик рассуждает о неожиданном европейском триумфе голоса эпохи,  исполнителя песен «Балкадиша», «Дударай», «Агаш аяк», «Караторгай», встречах известного артиста с лидерами движения «Алаш Орда». Известно, что певец преследовался и вызывался на допросы в НКВД в связи с подозрениями во встрече с алашординцем Мустафой Шокаем в Париже и передаче письма борца за политическую свободу другому алашординцу Ахмету Байтурсынову.

По словам исполнителя главной роли, Амре Кашаубаев остается образцом преданного служения искусству и кумиром для тысяч соотечественников. Песнями в исполнении Амре Кашаубаева наслаждались люди со всего мира. Он оставил огромное творческое наследие и своим бархатным голосом покорил слушателей, прославив казахские народные песни.

Его многогранный талант одаренного певца и незаурядного драматического актера способствовал тому, что самобытная музыка казахского народа бережно сохранилась до наших дней и по-прежнему продолжает вызывать интерес в разных странах мира. 

Великий казахский певец, слава о котором распространилась далеко за пределы страны, первым представил за границей национальный инструмент – домбру. На всемирном музыкальном конкурсе в Париже в 1925 году 36-летний Амре Кашаубаев, как артист делегации СССР, произвел фурор, завоевав второе место и серебряную медаль.

Зрители, присутствовавшие на представлении, перенеслись в непростые и противоречивые времена, связанные с жизнью Амре Кашаубаева. Были показаны как радость победы и заслуженное признание, так и личные трагедии, приведшие к его гибели при загадочных обстоятельствах. 

Высокий уровень постановки достигнут благодаря слаженной игре актерского ансамбля, в который вошли Акканат Куандыков, Калима Наушабаева, Максат Кабдеш, Абзал Арапов и Арелина Амангельды.

По словам режиссера Асхата Маемирова, Амре Кашаубаев стал яркой личностью и примером того, как истинное искусство рождалось в Великой степи. Его своеобразная манера исполнения традиционных казахских песен, национальной оперной классики нашла последователей. Многие из них были универсальными артистами, актерами, режиссерами, исполнителями, чтецами, мастерами художественного слова, вобравшие в своем творчестве многие элементы театра. 

В этом плане наибольшее эмоциональное напряжение вызывают рассказы о роковой встрече Амре и Мустафы Шокая и об испытаниях, которые ждали Кашаубаева на родине после возвращения. Так неожиданно он ушел из жизни на пике популярности. 

Премьерные показы спектакля приурочены к столетию исторического выступления артиста на Всемирной выставке ЭКСПО в Париже в 1925 году.

Сразу после премьеры коллектив театра отправился на международные гастроли. Казахстанские артисты представят музыкальную драму «Амре» широкой публике на творческой неделе OIC Culture Fest в Баку, которая организована в рамках культурного фестиваля Организации исламского сотрудничества (ОИС).

#Астана #театр #премьера #ЭКСПО #МТЮЗ #музыкальная драма #Амре Кашаубаев

Популярное

Все
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
В Атырауской области охота обернулась трагедией
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
Грязная вода затопила Лувр в Париже
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
Казахстан и Китай открыли фестиваль снежно-ледового туризма
Жительница Актау прокладывает курс гигантских танкеров: история Полины Бектемировой
Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС
Сильные морозы нагрянут в Казахстан
Ртутные отходы хранились в школах и детсадах области Жетісу
Звезда бокса Рой Джонс провел мастер-класс для молодежи в Астане
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Когда мама берется за дело: комедию о поисках любви предста…
ИИ в театре: премьеру антинаркотического спектакля представ…
Калейдоскоп степных мелодий: ансамбль казахских народных ин…
Выставка «Кочевники во времени» проходит в ОАЭ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]