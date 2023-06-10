Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
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По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях.
В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами.
В завершение беседы премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.