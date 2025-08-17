Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.

Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.

Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.

В заключение президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.