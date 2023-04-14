Состояние владельца Louis Vuitton за день выросло на $12 млрд

В мире, Европа
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Аманжолова Айман
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В четверг состояние владельца LVMH Бернара Арно выросло на $12 млрд, подсчитал Bloomberg. Это произошло после публикации квартального отчета группы, продажи которой оказались почти вдвое выше консенсус-прогнозов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

 

фото из открытых источников

Состояние богатейшего человека в мире, владельца группы LVMH Бернара Арно 13 апреля выросло на $12 млрд и в настоящий момент составляет $210 млрд, подсчитал Bloomberg.

По данным агентства, это рекордная для Арно сумма, а также второй по величине однодневный рост состояния. Вторую строчку богатейших людей занимает бизнесмен Илон Маск с состоянием $180 млрд. 13 апреля он также заработал «внушительные» $3,8 млрд.

Bloomberg отмечает, что Арно укрепляет свое лидерство над Маском и уже «оставил предпринимателя в пыли».

Рост состояния 74-летнего Арно произошел после публикации квартального отчета LVMH, в котором компания сообщила о росте продаж в сегменте одежды и изделий из кожи на 18%. Это почти в два раза превысило консенсус-прогноз в 9%. Комментируя результаты группы, аналитик Bloomberg по потребительским товарам Дебора Эйткен заметила, что успехи крупнейшего подразделения LVMH обеспечивают уверенный рост маржинальности бизнеса.

Выручка группы в первом квартале подскочила на 17%, до €21,06 млрд. Спрос на продукцию вырос во всех регионах. Самая сильная динамика наблюдалась в Японии, где продажи подскочили на 34%. Следом идут Европа (+24%) и Азия без учета Японии (+14%). Финансовый директор LVMH Жан-Жак Гийони сообщил, что рост в Китае также был двузначным.

Продажи сегмента «Селективный ретейл» увеличились на 28%, до €3,96 млрд, сегмента «Парфюмерия и косметика» — на 10%, до €2,12 млрд. Продажи часов и ювелирных украшений выросли на 11%, до €2,6 млрд. Вин и прочих алкогольных напитков было продано на €1,69 млрд, что на 3% больше, чем год назад.

На этом фоне акции LVMH выросли на 5,7% до рекордного уровня на торгах в Париже (€883), в результате чего компания вошла в десятку крупнейших компаний мира с рыночной капитализацией в $491 млрд. Всего с начала года акции LVMH подорожали почти на 28,5%.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса, таких как модная одежда, обувь, часы, украшения, парфюмерия, косметика, алкогольные напитки, сумки и многое другое. Корпорации принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но и Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие. Семья Арно владеет 48% акционерного капитала LVMH.
 

#деньги #богатство #миллиардер #ИлонМаск #БернарАрно

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