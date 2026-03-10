Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Так, за последнюю неделю на территории региона выявлено 200 нарушений. Из них 100 нарушений допущены иностранными гражданами, которые не соблюдали правила пребывания в РК.

Еще 100 нарушений выявлено со стороны граждан Казахстана, включая принимающих лиц и работодателей, допустивших нарушения требований миграционного законодательства. По всем фактам приняты меры.

Как отметил начальник миграционной службы департамента полиции Карагандинской области Арман Уалиев, работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжается на постоянной основе.

Напомним, сотрудники криминальной полиции в ряде регионов страны провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и незаконным пересечением государственной границы.