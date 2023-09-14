Сотни особей дроф-красоток выпущены на волю

Для восстановления популяции дроф-красоток, более 2500 особей этих редких птиц-долгожителей выпущены на волю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-службы Минэкологии и природных ресурсов РК

Согласно программе по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории нашей страны, инспекторы Охотзоопрома совместно с представителями Международного фонда, в очередной раз выпустили на волю 2648 особей этой уникальной птицы.

Птица была выпущена в нескольких регионах: в Жетысуской области, Туркестанской и Мангистауской области.

Данная разновидность дрофы-красотки является поистине долгожителем среди птиц. Некоторые «красотки» достигают 25-летнего возраста, отметили в Минэкологии.