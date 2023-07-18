Сотрудничество Казахстана с ПРООН обсудили в Правительстве

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Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ПРООН в социальной сфере, цифровизации системы здравоохранения, создания мобильных фабрик для повышения навыков молодежи и улучшения лекарственного обеспечения.

По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и проведению подобных встреч на регулярной основе.