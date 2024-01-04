Замакима района Алматы заключен под стражу - Антикор

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.

Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.