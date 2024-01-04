Замакима района Алматы заключен под стражу - Антикор

Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района города, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.
Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство.
«С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается. В интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — заключили в Антикоре.