В эту субботу, 10 октября в столице состоялся субботник в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной главой государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура РК

Сотрудники генеральной прокуратуры, поддерживая призыв Президента к формированию новой общественной этики и культуры ответственности, приняли активное участие в очистке и благоустройстве территории города.

Основная цель проведенного мероприятия – повышение уровня экологической культуры среди городского населения и ответственное отношение к природе и труду.

Генеральная прокуратура продолжит участвовать в подобных инициативах, подчеркивая свою приверженность сохранению чистоты и порядка.