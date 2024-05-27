Сотрудников КТЖ осудили за коррупцию в Костанайской области

Нарушителей приговорили к разным срокам лишения свободы за хищение дизельного топлива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде района Беимбета Майлина огласили приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО «ТД» ТЭК-Казахстан» Елюсинова К.

«Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денег, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге. Махмутов, Сырманов, Елюсинов приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікұлы - к 3 годам ограничения свободы», – говорится в сообщении.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.