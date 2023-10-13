Сотрудников спецЦОНа в Кокшетау подозревают в продаже водительских прав

Незаконную выдачу прав пресекли полицейские в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

«Сотрудники управления собственной безопасности ДП Акмолинской области провели оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦОНа Кокшетау. Так, был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге без фактического прохождения экзамена», – сообщили в департаменте полиции региона.

В сентябре на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ашимова в Кокшетау при передаче денег посредником полицейские задержали мужчину, причастность которого сейчас проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование.