Социальные контракты в Казахстане внедрят в 2015 году

В Казахстане в рамках пилотного проекта "Орлеу" с 1 июля 2015 года будет оказываться денежная помощь на основе социального контракта, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на вице-министра здравоохранения и социального развития РК Светлану Жакупову.
"В этом году планируется, что с 1 июля 2015 года данный проект будет пилотироваться по всей территории нашей республики за счет средств местного бюджета. На сегодняшний день мы говорим уже о том, что есть определенные договоренности с местными исполнительными органами, которые должны будут пересмотреть свои бюджетные программы, и разрабатываются типовые правила, чтобы внедрить этот пилот по всей республике. Соответствующий законопроект разрабатывается. По нему у нас сроки идут в июле, мы должны будем согласовать его со всеми госорганами и внести в Правительство", – сказала она на брифинге в СЦК.
Жакупова сообщила, что основная идея данного законопроекта – это назначение социальной помощи для социально уязвимых категорий общества при условии принятия обязательств по трудоустройству.
"Соответственно, данный законопроект, я думаю, что вызовет определенную реакцию в обществе, и то, что общество сегодня еще не готово, у нас есть получатели адресной социальной помощи – порядка 56 тысяч человек, часть которых в трудоспособном возрасте, в состоянии трудиться, но которые отказывают трудиться. То есть они имеют какой-то нелегальный доход, но при этом претендуют на получение адресной социальной помощи", – отметила вице-министр.