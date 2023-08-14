Социальные продукты не подорожали за прошедшую неделю в Казахстане – Минторговли

Правительство, Другое
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

За прошедшую неделю рост цен на социальные продукты питания в среднем остался на нуле. Эти результаты и процесс формирования запасов на предстоящий календарный год рассмотрели в субботу на совещании в Правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Комитет торговли МТИ представил результаты анализа заключенных социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) договоров, в процессе которого определили средние закупочные цены и тех, кто подошел к этой работе без должной ответственности. 

«Мы проанализировали 134 договора и выявили средние закупочные цены по стране: картофель – 113 тенге, морковь – 108 тенге, лук – 107 тенге, капуста – 97 тенге. При этом цены не являются окончательными, так как СПК в договоры включают пункт об изменении цены в зависимости от рыночной стоимости», – проинформировал председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Также анализ, проведенный главным торговым ведомством страны, выявил, что при заключении договоров для предоставления займа предпринимателям СПК зачастую допускают некачественное оформление вводных данных, что затрудняет проведение глубокого анализа и прогнозирование ценообразования. В частности, не указываются объем (в тоннах), цены по позициям продукции, закупочная и розничная цены, сумма, процентная ставка, период стабилизации цен, графики погашения займа и поставки продукции, список торговых мест для розничной реализации и так далее.

Например, АО «СПК «KOKSHE» заключило 22 февраля 2023 года договор займа для стабилизации цен на межсезонье по картофелю на 200 млн тенге без указания объема реализуемой продукции. 

«Также мы выявили, что во многих договорах есть раздел конфиденциальности и неразглашения информации. Эти пункты противоречат законодательству страны и усложняют получение договоров для проведения анализа», – заявил Айдар Абилдабеков.

Серик Жумангарин обратился к участникам совещания по поводу конфиденциальности договоров у СПК.

«Какая конфиденциальность может быть в договорах у СПК? Это же бюджетные средства. Поручаю Министерству сельского хозяйства взять на контроль и переделать все договоры. В случае необходимости – разработать единый типовой договор, где будет указана твердая цена, наименование товара и количество.

До конца месяца все регионы должны законтрактоваться по рису в объеме 30% от 3-месячного объема. Еще раз напоминаю, что стабилизацию цен на внутреннем рынке, от которой зависит продовольственная инфляция, даст только необходимый объем запасов», – сказал вице-премьер.

О ходе форвардного финансирования осеннего урожая овощей проинформировал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. 

По его словам, в настоящее время регионами ведется работа по пролонгации договоров с сахарными заводами в рамках «оборотной схемы». Объем контрактов на сегодня составляет 44,9 тысячи тонн, при рекомендуемой потребности 25,3 тысячи тонн. Почти во всех регионах страны сформированы рекомендованные запасы, за исключением Западно-Казахстанской (12%), Карагандинской (26%), Восточно-Казахстанской (56%) и Алматинской (86%) областей.

Что касается контрактации риса, то по итогам проведенной в Кызылординской области ярмарки на сегодня 12 регионов заключили контракты в объеме 7,8 тысячи тонн при средней цене 400 тенге за килограмм, тогда как по стране необходимо порядка 21 тысячи тонн.

#цены #регионы #Правительство #продукты питания #Жумангарин #совещание #СПК

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