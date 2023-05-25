Социальные сети все чаще становятся местом, где люди, выплескивая негатив, создают угрозу нарушения внутриполитической стабильности в стране
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Михаил Тё, Жамбылская область
Члены научно-экспертной группы региональной Ассамблеи народа Казахстана обратили внимание на то, что нередко пользователи Интернета выносят свои мысли, несущие деструктивный характер, на всеобщее обсуждение, которое перерастает в бесконечный спор в виртуальном пространстве. В одних случаях такие словесные конфликты (возникающие, как правило, без особого повода) заканчиваются благополучно, в других получают продолжение в реальной жизни.