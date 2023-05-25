Социальные сети все чаще становятся местом, где люди, выплескивая негатив, создают угрозу нарушения внутриполитической стабильности в стране

Хорошо знакомые всем казахстанцам трагические события в Кордайском районе Жамбылской области служат наглядным примером того, как подстрекательство и оскорбительные посты в социальных сетях подливают масла в огонь. В итоге все оборачивается массовыми беспорядками и кровопролитием.

– Кордайские события черной страницей вошли в историю не только области, но и всей страны, – отмечает руководитель научно-экспертной группы региональной Ассамблеи народа Казахстана Махметгали Сарыбеков. – Свою оценку им дал Глава государства в Послании народу Казахстана. Казалось бы, все началось с простого бытового инцидента, который впоследствии перерос в массовые беспорядки и погромы. Драка стала своего рода спусковым крючком. Видимо, из года в год в районе копились проб­лемы, которые наслаивались и не находили своевременного решения со стороны местных органов власти.

Как считает Махметгали Сарыбеков, проблема кроется в отсутствии диалога между населением и местной властью на должном уровне. Роль связующего звена между обществом и государством, наряду с депутатским корпусом и неправительственными организациями, выполняет и Ассамб­лея народа Казахстана, которая несколько ограничена в ресурсах и соответствующих кадрах и не может полноценно и эффективно вести мониторинговую и профилактическую работу в Интернете.

А все это вкупе важно, для того чтобы своевременно выявлять проблемные моменты, сводить их на нет.

Руководитель научно-эксперт­ной группы региональной АНК также обратил внимание на исключительную важность социологических замеров и исследований. Такая работа помогает выявлять болевые точки и актуальные проблемы, реально волнующие граждан в тех или иных районах, городах, регионах.

Качественное проведение соц­исследований и их грамотный анализ могут помочь в прогнозировании социальной напряженности, стать «фильтром», пользуясь которым, местные власти смогут отчетливо увидеть, какие резонансные проблемы действительно требуют пристального внимания и системного решения, а какие – единичные прецеденты и хайп.

По мнению заместителя руководителя научно-экспертной группы АНК области, заведующей кафедрой АНК Университета Дулати Париды Мамедовой, социологические исследования, которые сейчас порой недооценивают, можно использовать и как эффективный инструмент в реализации концепции «слышащего государства». Ведь с их помощью есть возможность проводить анализ не только по конкретным темам, но и по обращениям граждан в госорганы, различные сервис-центры и call-центры.

В современных условиях важно также учитывать и онлайн-петиции, оценивать обращения граж­дан в виртуальную приемную Президента страны.

– Локальные конфликты на этнической почве, имевшие мес­то в стране, особенно в нашей области, свидетельствуют о том, что изучение этносоциальных процессов – актуальная задача, – подчеркнула Парида Мамедова. – Между тем в проведении стратегического курса государственной этнополитики некоторые регио­нальные администрации ориентируются преимущественно на конъюнктурные задачи. То есть сначала происходит какой-то конфликт, а затем начинается его изучение. Это неверный подход. Необходимо научить исследователей и местные исполнительные органы работать в тандеме и ориентироваться на превенцию.

Вместе с тем завкафедрой АНК обратила внимание на то, что необходимо выработать новую стратегию исследований. Тот же Кордайский район, например, уже устал от того, что стал объектом внимания многих социологов рес­публики и не только. Безусловно, повторения случившихся там событий ни в коем случае допус­тить нельзя, но и жизнь под постоянным надзором, повышенное внимание к ситуации на месте создает некоторое напряжение в обществе – ничего хорошего в этом тоже нет.

По результатам ежеквартального мониторинга межэтнической ситуации в Жамбылской области на вопрос «Как бы Вы оценили усилия государства в сфере межэтнических отношений?» только 45,7% респондентов полагают, что политика продуманная, сбалансированная, учтены права и интересы всех этносов. 40,1% считают, что они носят, скорее, формальный, декларативный характер.

– Это означает, что у Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений есть большое поле для дальнейшей работы. И в первую очередь важно обратить внимание на села, особенно отдаленные, – отметила Парида Мамедова.

По словам замруководителя научно-экспертной группы АНК области, на вопрос «Считаете ли Вы, что государство в достаточной мере проводит политику по сохранению межэтнического согласия как в Вашем регионе, так и в целом в Казахстане?» большинство опрошенных во время социсследования ответили «Да, все спокойно как в регионе, так и в стране».

Вместе с тем Парида Мамедова обратила внимание, что нужны системные меры и долгосрочная работа по развитию гражданского общества. Здесь, по ее мнению, большую позитивную роль должны сыграть инициативы Президента страны, направленные на укрепление диалога между государством и обществом, повышение политической культуры граждан.

– Именно активное, ответственное, зрелое гражданское общество выступает важнейшим субъектом в демократической политической системе. И с каж­дым годом все больше людей вовлекается в соответствующие процессы. Для этого организовываются различные диалоговые площадки, – отметила она.

Такой площадкой является и Ассамблея народа Казахстана, и важно, чтобы люди видели и понимали реальную значимость той огромной работы, которая проводится АНК и ее структурами. Для этого нужна грамотная и активная представленность АНК в Интернете, социальных сетях. Через презентацию работы ассамблеи нужно формировать информационную повестку, демонстрировать, что это – реально действующая и важная для общества структура.

Сейчас, к сожалению, многие казахстанцы имеют об АНК только поверхностное представление, и, возможно, именно по этой причине складывается мнение, что ассамблея занимается ненужными вещами – «танцами и песнями». В то время как среди членов АНК немало тех, кто занимается благотворительностью, оказывает помощь нуждающимся, на общественных началах осуществляет медиацию.

В рамках ассамблеи проводится огромная научно-исследовательская работа, нацеленная на то, чтобы сделать государственную политику в области межэтнических отношений максимально актуальной и эффективной.

АНК признана в мире как уникальная структура, выполняю­щая функции не только по консолидации общества и укреплению единства граждан, но и по формированию молодежных лидеров, экологическому воспитанию и культурному развитию населения, организации волонтерского движения на местах, психологической и материальной поддержке нуждающихся… И это далеко не полный список того, что в настоящее время выполняет АНК.

– Ассамблея народа Казахстана – ведущий социальный институт, значимость которого в жизни страны трудно пере­оценить. Но надо признать, что отношение общественности к ней несколько изменилось, – отметил профессор Махметгали Сарыбеков. – Много критики, в том числе в социальных сетях. Поднимается в обществе вопрос и о том, есть ли необходимость в АНК. Одно­значно, есть. Но форма­ты работы нам надо менять.

Заместитель акима Жамбылской области, заместитель председателя региональной АНК Еркин Уйсимбаев также подчеркнул, что, несмотря на имею­щиеся на ассамблею нападки, необходимость этой структуры очевидна и с развитием, транс­формацией АНК ее роль как общественного института будет только возрастать.

Однако, как подчеркивают ученые, одной только деятельности АНК для сохранения мира и стабильности в обществе мало. Огромное значение имеет свое­временное и эффективное решение социально-экономических проблем, которые часто и становятся неявными катализаторами конфликтов.

Благополучие – вопрос комп­лексный. Исполнительная власть и общественные структуры, в частности АНК, выстраивая свою работу, должны помнить о том, что повышение качества жизни людей и гражданская консолидация вряд ли возможны друг без друга.