Социальные сети все чаще становятся местом, где люди, выплескивая негатив, создают угрозу нарушения внутриполитической стабильности в стране

Общество
13
Михаил Тё, Жамбылская область

Члены научно-экспертной группы региональной Ассамблеи народа Казахстана обратили внимание на то, что нередко пользователи Интернета выносят свои мысли, несущие деструктивный характер, на всеобщее обсуждение, которое перерастает в бесконечный спор в виртуальном пространстве. В одних случаях такие словесные конфликты (возникающие, как правило, без особого повода) заканчиваются благополучно, в других получают продолжение в реальной жизни.

Хорошо знакомые всем казахстанцам трагические события в Кордайском районе Жамбылской области служат наглядным примером того, как подстрекательство и оскорбительные посты в социальных сетях подливают масла в огонь. В итоге все оборачивается массовыми беспорядками и кровопролитием.

– Кордайские события черной страницей вошли в историю не только области, но и всей страны, – отмечает руководитель научно-экспертной группы региональной Ассамблеи народа Казахстана Махметгали Сарыбеков. – Свою оценку им дал Глава государства в Послании народу Казахстана. Казалось бы, все началось с простого бытового инцидента, который впоследствии перерос в массовые беспорядки и погромы. Драка стала своего рода спусковым крючком. Видимо, из года в год в районе копились проб­лемы, которые наслаивались и не находили своевременного решения со стороны местных органов власти.

Как считает Махметгали Сарыбеков, проблема кроется в отсутствии диалога между населением и местной властью на должном уровне. Роль связующего звена между обществом и государством, наряду с депутатским корпусом и неправительственными организациями, выполняет и Ассамб­лея народа Казахстана, которая несколько ограничена в ресурсах и соответствующих кадрах и не может полноценно и эффективно вести мониторинговую и профилактическую работу в Интернете.

А все это вкупе важно, для того чтобы своевременно выявлять проблемные моменты, сводить их на нет.

Руководитель научно-эксперт­ной группы региональной АНК также обратил внимание на исключительную важность социологических замеров и исследований. Такая работа помогает выявлять болевые точки и актуальные проблемы, реально волнующие граждан в тех или иных районах, городах, регионах.

Качественное проведение соц­исследований и их грамотный анализ могут помочь в прогнозировании социальной напряженности, стать «фильтром», пользуясь которым, местные власти смогут отчетливо увидеть, какие резонансные проблемы действительно требуют пристального внимания и системного решения, а какие – единичные прецеденты и хайп.

По мнению заместителя руководителя научно-экспертной группы АНК области, заведующей кафедрой АНК Университета Дулати Париды Мамедовой, социологические исследования, которые сейчас порой недооценивают, можно использовать и как эффективный инструмент в реализации концепции «слышащего государства». Ведь с их помощью есть возможность проводить анализ не только по конкретным темам, но и по обращениям граждан в госорганы, различные сервис-центры и call-центры.

В современных условиях важно также учитывать и онлайн-петиции, оценивать обращения граж­дан в виртуальную приемную Президента страны.

– Локальные конфликты на этнической почве, имевшие мес­то в стране, особенно в нашей области, свидетельствуют о том, что изучение этносоциальных процессов – актуальная задача, – подчеркнула Парида Мамедова. – Между тем в проведении стратегического курса государственной этнополитики некоторые регио­нальные администрации ориентируются преимущественно на конъюнктурные задачи. То есть сначала происходит какой-то конфликт, а затем начинается его изучение. Это неверный подход. Необходимо научить исследователей и местные исполнительные органы работать в тандеме и ориентироваться на превенцию.

Вместе с тем завкафедрой АНК обратила внимание на то, что необходимо выработать новую стратегию исследований. Тот же Кордайский район, например, уже устал от того, что стал объектом внимания многих социологов рес­публики и не только. Безусловно, повторения случившихся там событий ни в коем случае допус­тить нельзя, но и жизнь под постоянным надзором, повышенное внимание к ситуации на месте создает некоторое напряжение в обществе – ничего хорошего в этом тоже нет.

По результатам ежеквартального мониторинга межэтнической ситуации в Жамбылской области на вопрос «Как бы Вы оценили усилия государства в сфере межэтнических отношений?» только 45,7% респондентов полагают, что политика продуманная, сбалансированная, учтены права и интересы всех этносов. 40,1% считают, что они носят, скорее, формальный, декларативный характер.

– Это означает, что у Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений есть большое поле для дальнейшей работы. И в первую очередь важно обратить внимание на села, особенно отдаленные, – отметила Парида Мамедова.

По словам замруководителя научно-экспертной группы АНК области, на вопрос «Считаете ли Вы, что государство в достаточной мере проводит политику по сохранению межэтнического согласия как в Вашем регионе, так и в целом в Казахстане?» большинство опрошенных во время социсследования ответили «Да, все спокойно как в регионе, так и в стране».

Вместе с тем Парида Мамедова обратила внимание, что нужны системные меры и долгосрочная работа по развитию гражданского общества. Здесь, по ее мнению, большую позитивную роль должны сыграть инициативы Президента страны, направленные на укрепление диалога между государством и обществом, повышение политической культуры граждан.

– Именно активное, ответственное, зрелое гражданское общество выступает важнейшим субъектом в демократической политической системе. И с каж­дым годом все больше людей вовлекается в соответствующие процессы. Для этого организовываются различные диалоговые площадки, – отметила она.

Такой площадкой является и Ассамблея народа Казахстана, и важно, чтобы люди видели и понимали реальную значимость той огромной работы, которая проводится АНК и ее структурами. Для этого нужна грамотная и активная представленность АНК в Интернете, социальных сетях. Через презентацию работы ассамблеи нужно формировать информационную повестку, демонстрировать, что это – реально действующая и важная для общества структура.

Сейчас, к сожалению, многие казахстанцы имеют об АНК только поверхностное представление, и, возможно, именно по этой причине складывается мнение, что ассамблея занимается ненужными вещами – «танцами и песнями». В то время как среди членов АНК немало тех, кто занимается благотворительностью, оказывает помощь нуждающимся, на общественных началах осуществляет медиацию.

В рамках ассамблеи проводится огромная научно-исследовательская работа, нацеленная на то, чтобы сделать государственную политику в области межэтнических отношений максимально актуальной и эффективной.

АНК признана в мире как уникальная структура, выполняю­щая функции не только по консолидации общества и укреплению единства граждан, но и по формированию молодежных лидеров, экологическому воспитанию и культурному развитию населения, организации волонтерского движения на местах, психологической и материальной поддержке нуждающихся… И это далеко не полный список того, что в настоящее время выполняет АНК.

– Ассамблея народа Казахстана – ведущий социальный институт, значимость которого в жизни страны трудно пере­оценить. Но надо признать, что отношение общественности к ней несколько изменилось, – отметил профессор Махметгали Сарыбеков. – Много критики, в том числе в социальных сетях. Поднимается в обществе вопрос и о том, есть ли необходимость в АНК. Одно­значно, есть. Но форма­ты работы нам надо менять.

Заместитель акима Жамбылской области, заместитель председателя региональной АНК Еркин Уйсимбаев также подчеркнул, что, несмотря на имею­щиеся на ассамблею нападки, необходимость этой структуры очевидна и с развитием, транс­формацией АНК ее роль как общественного института будет только возрастать.

Однако, как подчеркивают ученые, одной только деятельности АНК для сохранения мира и стабильности в обществе мало. Огромное значение имеет свое­временное и эффективное решение социально-экономических проблем, которые часто и становятся неявными катализаторами конфликтов.

Благополучие – вопрос комп­лексный. Исполнительная власть и общественные структуры, в частности АНК, выстраивая свою работу, должны помнить о том, что повышение качества жизни людей и гражданская консолидация вряд ли возможны друг без друга.

#соцсети #АНК #разжигание #конфликты #словесные конфликты

Популярное

Все
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Житель Костаная решил помочь целой армии недовольных водителей: вот уже почти месяц они жалуются на неудобства из-за новой разметки
Несоответствие товаров и обман в онлайн-продажах все чаще разочаровывают потребителей Северо-Казахстанской области
В состоянии тяжелого старта оказалось строительство общежития на 244 места для специализированной школы интерната-колледжа олимпийского резерва в Петропавловске, которое продолжает отставать от графика
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Есть ли свет в конце «углеродного туннеля»?
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Малыша обварили парафином в массажном центре Кызылорды
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным при…
В состоянии тяжелого старта оказалось строительство общежит…
Несоответствие товаров и обман в онлайн-продажах все чаще р…
Житель Костаная решил помочь целой армии недовольных водите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]