Социальный эксперимент: реакцию казахстанцев на закладку "наркотиков" проверила полиция (видео)

Для профилактики наркопреступности в городе Атырау полицейские и представители СМИ провели социальный эксперимент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео polisia.kz

Обычную пищевую соду, расфасованную в специальные zip-пакеты, прятали на улицах города, наблюдая за действиями горожан. Многие жители Атырау не пытались подойти ближе и выяснить обстоятельства. Однако они звонили на 102 или обращались к ближайшим полицейским.

«Главная цель эксперимента – формирование антинаркотического иммунитета среди населения. В ходе эксперимента жители, заметившие, как горожанин тайно спрятал наркотик и собирался его рекламировать, связались с ближайшими сотрудниками патрульной полиции и приняли участие в выяснении обстоятельств произошедшего», – рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области Роман Ермуханов.

В области с начала года зарегистрировано 45 уголовных преступлений, связанных с наркопреступлениями. Из них выявлено 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 5 кг наркотических средств.