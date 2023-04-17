Совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана провел госсоветник

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Государственному советнику было доложено о проделанной работе с учетом его замечаний, данных на встрече с ведущими отечественными учеными-историками. Все материалы, необходимые для академического издания, собраны, прошли экспертизу из нескольких этапов, разбиты на параграфы, описывающие историю страны с древнейших времен до наших дней. В настоящее время проводится работа по пополнению некоторых томов и унификации других томов.

По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость кропотливо проводить работу по разработке многогранной истории Казахстана.