Совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана провел госсоветник

История
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Государственный советник РК Ерлан Карин провел совещание, на котором рассмотрен ход подготовки многотомного академического издания по истории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Государственному советнику было доложено о проделанной работе с учетом его замечаний, данных на встрече с ведущими отечественными учеными-историками. Все материалы, необходимые для академического издания, собраны, прошли экспертизу из нескольких этапов, разбиты на параграфы, описывающие историю страны с древнейших времен до наших дней. В настоящее время проводится работа по пополнению некоторых томов и унификации других томов.

По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость кропотливо проводить работу по разработке многогранной истории Казахстана.

 

#госсоветник #наука #Карин #книга #история Казахстана

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