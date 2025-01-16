Совет улемов ДУМК издал предписание относительно кибербуллинга

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

В Духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что любые формы буллинга, будь то угрозы, оскорбительные комментарии или атаки на личную жизнь, религию или культуру, строго запрещены в исламе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В управлении дали пояснение относительно кибербуллинга: это запугивание и унижение через интернет или мобильные устройства. В ДУМК отметили, что в шариате запрещено запугивать, оскорблять, высмеивать, раскрывать чужие недостатки, унижать. 

Отмечается, что любые формы буллинга, включая кибербуллинг, являются грехом. Распространение ложной информации, угрозы публикации личных материалов, оскорбления в социальных сетях и поддержка таких действий «лайками» также запрещены.

Совет Улемов ДУМК подчеркивает, что такие деяния, включая унижение религии и культуры, нарушают исламские принципы и должны быть осуждены.

 

#религия #ДУМК #предписание

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