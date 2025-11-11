Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Правительства Премьер-министр поручил ускорить строительство в Астане современной лаборатории в составе геологического кластера, сообщает Kazpravda.kz

«Специалисты отмечают, что существующие геологические карты значительно устарели. Они уже не позволяют детально определять потенциал месторождений, а также их точное расположение. Поэтому необходимо продолжить работу по увеличению их масштаба. Также следует создать основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он добавил, что Минпрому совместно с Минфином и Национальной геологической службой необходимо обеспечить начало строительства лаборатории уже в 2026 году.

Также Премьер-министр поручил обеспечить интеграцию пространственных данных в рамках Единой платформы недропользования. По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам.

- Министерству промышленности – до конца текущего года обеспечить разработку проектно-сметной документации на проведение детального геологического картирования территории страны в масштабе 1 к 50 000.

- Министерству промышленности совместно с Министерством финансов в 2026 году обеспечить начало реализации проекта по переходу на современные методы составления карт. Для этого необходимо максимально задействовать передовые технологии и беспилотные летающие аппараты.

- Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами до конца 1 полугодия 2026 года обеспечить интеграцию пространственных данных в рамках Единой платформы недропользования. Это позволит инвесторам видеть возможности и ограничения в сфере недропользования.

«В целом, Правительство и далее будет уделять значительное внимание поддержке развития геологической сферы, увеличению ее финансирования, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Общая координация возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.