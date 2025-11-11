Современную лабораторию в составе геологического кластера построят в Астане

Столица
62
Дана Аменова
специальный корреспондент

Существующие геологические карты уже давно устарели

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Правительства Премьер-министр поручил ускорить строительство в Астане современной лаборатории в составе геологического кластера, сообщает Kazpravda.kz 

«Специалисты отмечают, что существующие геологические карты значительно устарели. Они уже не позволяют детально определять потенциал месторождений, а также их точное расположение. Поэтому необходимо продолжить работу по увеличению их масштаба. Также следует создать основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он добавил, что Минпрому совместно с Минфином и Национальной геологической службой необходимо обеспечить начало строительства лаборатории уже в 2026 году.

Также Премьер-министр поручил обеспечить интеграцию пространственных данных в рамках Единой платформы недропользования. По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам.

- Министерству промышленности – до конца текущего года обеспечить разработку проектно-сметной документации на проведение детального геологического картирования территории страны в масштабе 1 к 50 000.

- Министерству промышленности совместно с Министерством финансов в 2026 году обеспечить начало реализации проекта по переходу на современные методы составления карт. Для этого необходимо максимально задействовать передовые технологии и беспилотные летающие аппараты.

- Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами до конца 1 полугодия 2026 года обеспечить интеграцию пространственных данных в рамках Единой платформы недропользования. Это позволит инвесторам видеть возможности и ограничения в сфере недропользования.

«В целом, Правительство и далее будет уделять значительное внимание поддержке развития геологической сферы, увеличению ее финансирования, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Общая координация возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.

#кластер #строительство #геология #лаборатория

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Приоритетные задачи
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Системы водоснабжения запускают в СКО
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
В Мангистау выращивают африканского сома
Сенсационное серебро из Японии
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Когда в залоге даже детский сад
Жемчужина осеннего Шымкента
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Государственные инвестиции – основа рынка
Сила духа и воля к победе
Возникли сложности с поливом
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Сколько Дворцов школьников построят в Астане
Крупные международные компании заинтересовались столичным а…
80-летний казахстанец пробежал 42 километра на марафоне в Н…
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]