Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте

Городская власть наконец-то определилась с дальнейшей судьбой жилых массивов, известных шымкентцам как «Зеленая балка-1, 2». Это, пожалуй, самые проблемные микрорайоны города, ждавшие своего часа не одно десятилетие. Можно даже сказать, столетие, ведь основу жилого массива заложили строители Турксиба – одной из главных строек первой пятилетки СССР. Когда через южный город прошла железная дорога, а в 1916 году появилась железнодорожная станция, по соседству началось строительство первых домов.

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Долой «курятники»!

Несколько шести- и восьмиквартирных одно­этажных домов возвели для сотрудников железной дороги. Их по сей день называют домами МПС (Министерства путей сообщения). Со временем рядом построили школу, которая и сейчас работает. Правда, перестроенная и не так давно капитально отремонтированная.

В послевоенные годы улицу продолжили двумя десятками двухэтажных каркасно-щитовых домов. Они точно так же были ведомственными. В них предоставлялось жилье специалистам, работавшим на железной дороге. Распределяли даже не квартиры с удобствами на улице, а комнаты – по одной на семью.

Так и жили десятилетиями по две-три семьи в одной квартире. Два десятка домов, выстроенных вдоль дороги, были главной достопримечательностью и служили украшением улицы Пархоменко, уже в новейшую историю получившей имя Жолдыбая Нурлыбаева. Они скрывали от прохожих неприглядные постройки, располагавшиеся сразу же за фасадами двухэтажек. От подъезда до первого ряда строений – расстояние в метр. Здесь застроен буквально каждый клочок земли.

Глядя на покосившиеся бараки, даже и не подумаешь, что это дома, в которых могут жить люди. Скорее мазанки, или, как их называют сами жители, «курятники». Их лепили из подручных материалов, пристраивая впритык друг к другу, полагая, что это временное жилье. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Земельные наделы у живущих здесь людей минимальные – на одного хозяина сотка-полторы, а то и меньше. Ни о каких садах и грядках даже речи нет, вся земля – под домом и кое-какими хозпостройками, включая уличный туалет. Средняя площадь дома составляет квад­ратов 20–30, притом что чуть ли не в каж­дом из них ютятся по семь-восемь человек.

Вот и в семье Натальи Быковой выросли шесть братьев и сестер. Их родители на «Зеленой балке» поселились в довоенные годы, собственными руками соорудив для семьи саманный домик. Познакомилась я с ней случайно, наобум постучав в деревянную калитку.

Женщина скупо рассказывала о своем житье-бытье, охотнее делясь воспоминаниями о детстве. Самое яркое из них сводится к тому, что дома тогда никто не запирал, достаточно было прислонить к калитке камень. Это означало, что никого дома нет, и во двор посторонний не заходил.

Сейчас Наталья Быкова живет с сестрой Ольгой в родительском доме, который практически не изменился. Хозяйка сетует, что улочка за прошедшие десятилетия стала настолько узкой, что и двум пешеходам на ней не разминуться, что уж говорить о машине скорой помощи или пожарной.

Изначально тут селился разный люд. И те, кто не имел своего жилья, а на получение его от государства в ближайшей перспективе не мог даже рассчитывать, и те, кто решил перебраться в город из близлежащего аула. Помимо местных бездомных, здесь охотно обживались переселенцы, которых привлекали теп­лый климат и фруктово-ягодное изобилие края. Они сходили с поезда, знакомились с местными жителями, будучи твердо уверенными, что, живя рядом с железнодорожной станцией, точно не пропадут.

За многие десятилетия «нахаловка», как принято называть жилье, построенное без каких-либо разрешительных документов, только разрасталась. Узкие, извилистые переулки и тупики продолжали сужаться по мере того, как жители старались расширить территорию своего проживания.

И все же попытки расселить людей, заодно сравняв с землей лачуги, предпринимались, хотя и далеко не сразу.

В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия массив «Зеленая балка-1» снесли, проложив на его месте улицу Юбилейную. Сейчас это главная магис­траль города, ведущая к железнодорожному вокзалу, построенному в 60-х годах прошлого столетия и до проведения реконструкции считавшемуся архитектурным памятником советского модернизма.

Тогда расселение жителей крохотных домиков стало огромной головной болью: пришлось предоставить отдельные квартиры каждой семье, а не только хозяину. В итоге расселение затянулось, отодвинув очередников на получение квартир, что, естественно, вызвало недовольство горожан, десятилетиями ждущих новоселье.

Не удивительно, что от идеи расселения «Зеленой балки-2, 3» тогда отказались, решив отложить затею до лучших времен. С тех пор прошло почти полвека, за которые население обоих массивов увеличилось, заодно обострив накопившиеся проблемы.

О необходимости сноса привокзальных микрорайонов снова заговорили в начале «нулевых». На тот ­момент часть жителей уже успели обзавестись документами на землю и недвижимость, легализовав свое имущество. В первую волну легализации власти по­шли на такой шаг, разрешив оформить самострой, чтобы живущим здесь людям проще было оформлять детские пособия, социальные выплаты, ставить детей на очередь в детские сады и претендовать на прочие социальные блага.

Возможностью легализовать свое недвижимое имущество воспользовались тогда далеко не все. Из более чем 1 700 домовладельцев сделала это примерно половина.

В ходе второй волны легализации, когда законодательные нормы были прописаны уже более четко, оформить документы люди не смогли, поскольку требовались земельные акты, планы домов и прочие справки, которых у них отродясь не было.

Чтобы найти выход из ситуации, ­акимат города обращался даже в Генеральную прокуратуру, чтобы сообща найти законодательное решение проблемы. Тогда решили, что каждый домовладелец будет в индивидуальном порядке обращаться с иском в суд, чтобы оформить строение и получить землю под имеющееся строи­тельство хотя бы в аренду, тем самым получив право на компенсацию.

Впрочем, до сноса, а соответственно, выплат, дело тогда так и не дошло. Подсчеты показали, что на переселение потребуются годы и запредельные суммы, взять которые городу, живущему на дотациях, просто неоткуда.

Лет десять тому назад «Зеленые балки» снова напомнили о себе. Причиной, как часто бывает в таких случаях, стало ЧП городского масштаба. Из-за обильных осадков рухнул саманный дом, расположенный в низине, превратившись в кучу глины. Обошлось без трагедии, но городское начальство, приехав на место происшествия, пережило культурный шок от увиденного, назвав условия оби­тания местного населения неприемлемыми для нормальной жизни. Невероятная скученность крошечных строений, узкие проходы-лабиринты вместо улиц, на которых найти нужный дом – задача почти неразрешимая, впечатлили настолько, что во всеуслышание объявили о необходимости поиска системного решения проблемы, копившейся многие десятилетия.

Появился даже инвестор, готовый взять на себя расходы по расселению людей. Но только хозяев жилья, а не всех тех, кто там проживал. Такой подход люди восприняли в штыки, многие заявили, что не станут уезжать с насиженного места. В итоге все осталось как было. Инвестор принял для себя решение не ввязываться в столь хлопотное дело, уже на старте проекта обернувшееся скандалом.

Прошло еще почти десять лет, пока местная власть нашла-таки механизм, позволяющий расселить жилой массив, давно ставший анахронизмом.

Великое переселение

Супруги Ауэз и Шахризада Абильдаевы заметно волнуются. Чету пенсионеров, как и их соседей по дому № 7 по улице Жолдыбая Нурлыбаева, можно понять. Все они стоят на пороге новоселья. На столе, установленном в торце дома, лежат ключи от новых квартир и роскошные букеты цветов.

Торжественную церемонию вручения назначили на 15.00 часов, но люди за полтора часа до начала – при полном параде. Не стал помехой и январский мороз, обрушившийся на город вместе с месячной нормой снега, выпавшей за сутки.

О предстоящем новоселье Абильдаевы узнали три месяца назад. И не сомневаясь ни одной минуты, сразу же сказали да.

– Ой, не поверите, нетерпение сердца какое-то прям, – улыбается Шахризада Абильдаева. – Все уже упаковано, ждем переезда. Теперь будем жить в доме № 49 микрорайона «Шымсити». Наша квартира на восьмом этаже, и площадь ее чуть ли не в два раза больше, чем у этой. А рвемся туда потому, что дети живут там недалеко. Теперь не надо будет ехать через весь город, чтобы их увидеть.

– Не очень хочется переезжать, здесь уже обжились, вся жизнь с этим районом связана, – делится своими переживаниями Татьяна Кучерявая. – Оттуда мне два часа до работы добираться и столько же обратно. И потом, мы ведь только в этом году к городской системе канализации подключились, санузел сделали, теперь все удобства в квартире. Еще даже кредит не выплатили. С другой стороны, там все новое, площадь квартиры почти в два раза больше, чем здесь. Тут у нас 52 квадрата, а теперь будет 91. Нас пять человек в семье, так что намного просторнее станет.

Назипа Серикпаева живет в соседнем доме № 9, квартиру в котором получила еще 20 лет назад, работая проводником. Она пришла на церемонию вручения ключей, чтобы порадоваться за соседей, а заодно уточнить, когда придет их очередь.

– Как только все владельцы квартир закончат оформление документов, сразу же вручим ключи, и переезжайте, – поясняет руководитель управления жилья города Шымкента Азат Исламов. – Все квартиры готовы, в чистовой отделке – заезжайте и живите.

– Да, мы на связи с жителями дома № 5, которые уже обживаются в своем новое жилье, – говорит Назипа Серикпаева. – Все довольны. Квартиры сухие, теплые. И все как жили рядом, так и сейчас живут. В гости один к другому ходят. Как будто и не переезжали никуда. Ждем, скорее бы уже. Хоть на старости в царских условиях поживем.

Все дома, расположенные по улице Жолдыбая Нурлыбаева, включили в программу реновации ветхого жилья. Она предполагает стопроцентное согласие всех квартировладельцев. Из 23 домов у жителей 14 есть проблемы с оформлением документов. У кого-то не оформлено наследство, кто-то квартиру заложил в банке. Есть даже случаи, когда квартира закрыта и нет информации о местонахождении собственника.

– Есть дома, где не все согласны на переселение, – рассказывает председатель правления АО «СПК «Shymkent» Данияр Ахмеджанов. – Свое нежелание съезжать люди аргументируют тем, что рядом работа, вся инфраструктура, включая Верхний рынок, объекты социальной инфраструктуры. Объясняем, что новые квартиры будут точно так же их частной собственностью. Их можно сразу же пос­ле оформления документов продать, причем по цене на порядок выше, обменять на частный дом или квартиру в любом районе. Никаких преград для отчуждения нет.

Оператор программы реновации ведет работу отдельно с каждым владельцем, убеждая, что у людей есть уникальный шанс поселиться в комфортной квартире с современной планировкой. И главный козырь в том, что жилье предоставляют не по площади старой квартиры, а по количеству комнат. Вот почему получается, что у всех новое жилье намного больше по площади, чем в старом доме.

Логическим продолжением разработанной в прошлом году концепции модернизации района, предполагающей поэтапное благоустройство территории, стало улучшение жилищных условий владельцев квартир в домах, давно исчерпавших свой ресурс. С ее помощью за одну неделю января 14 семей переселились в благоустроенные дома улучшенной планировки.

Данияр Ахмеджанов объясняет, что государство взялось за расселение ветхих домов в этом районе, чтобы тем самым показать пример частным инвесторам. Он убежден, что застройщики, увидев новостройки в перспективном районе города, сразу же поймут, насколько это выигрышный вариант. И включатся в программу застройки жилого массива «Коксай», выкупая частные дома.

В итоге жители «нахаловки» вслед за жителями двухэтажек получат возможность переехать в комфортабельные квартиры, а на прежнем месте начнется поэтапное благоустройство территории, которую десятилетиями старались обходить стороной.

– Здесь будет очень привлекательный жилой массив, – говорит руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента Нурбол Жунисбеков. – Причем не в отдаленном будущем, а в ближайшей перспективе. Думаю, через три-четыре года город получит новый административно-деловой центр. Его общая площадь – 36 гектаров. Мы на­деемся на примере «Коксая» отработать механизм модернизации городских окраин, тем самым улучшив инфраструктуру и привлекательность Шымкента, создав комфорт и уют для горожан.

Генеральный план предполагает строи­тельство акимата Енбекшинского райо­на, центра обслуживания населения, детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, до двух тысяч посадочных мест расширится действующая школа. А еще будет парк, под который определено четыре гектара территории. Естест­венно, будут торгово-развлекательные центры, магазины, которые выстроятся вдоль центральной улицы, ширина которой предусмотрена в 60 м.

Для новоселов будущего жилого массива «Коксай» предусмотрено строительство многоэтажных домов высотой от пяти до 12 этажей. У них будет работа рядом с домом. Наверное, впервые в Шымкенте при разработке генерального плана и планировке нового жилого массива позаботились о создании рабочих мест.

План детальной планировки микрорайона «Коксай» предполагает строительство логистического центра и индустриальной зоны. Под нее выделили 12 гектаров. Промышленная площадка растянется вдоль железнодорожных путей. Тем самым жителей не будет беспокоить шум проезжающих поездов. Поиском инвесторов городской акимат озадачен уже сейчас, чтобы синхронизировать процесс строительства жилья и промышленных предприятий.

Городские власти не сомневаются, что территория «Коксая» весьма привлекательна для потенциальных инвесторов. Хотя это и не совсем центр города, отсюда до исторического ядра – городища Чимкент – всего пара километров. Массив обеспечен электричеством, есть водопровод. В непосредственной близости проходят канализационный коллектор и газопровод, что существенно облегчает задачу инвесторов по преобразованию проблемного массива и превращению его в современный микрорайон.