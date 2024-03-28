Совсем недавно службы ЧС бодро рапортовали о готовности к паводкам, но большая вода вновь застала всех врасплох
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По материалам наших корреспондентов
В круглосуточном режиме работают коммунальные службы, откачивая талые воды из домов и дворов в Уральске и девяти районах Западно-Казахстанской области. Резкое повышение среднесуточной температуры вызвало обильное снеготаяние. Проблем добавил и сильный дождь. За сутки 26 марта выпала месячная норма осадков – 25,6 мм! Талая вода пошла в подвалы и дома, а вместе с ней и стоки из переполненных канализационных колодцев. Топит не только частные строения, расположенные в низинах. По социальным сетям распространено видео о том, как пострадал цокольный этаж акимата г. Уральска.