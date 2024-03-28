Совсем недавно службы ЧС бодро рапортовали о готовности к паводкам, но большая вода вновь застала всех врасплох

На телефоны экстренных служб 112 и 109 за минувший вторник поступило 1 104 звонка, отработано 792 обращения, и остальные – на контроле. Отрабатываются и звонки, поступающие на горячую линию. За сутки произведена откачка талых, дождевых и канализационных сточных вод из подвальных помещений трех социальных объектов, пяти многоэтажных и придворовых территорий 298 частных домов. Всего в работах было задействовано около 1 000 человек, свыше 200 единиц техники и более 150 мотопомп. Если 26 марта коммунальное предприятие в Уральске для предотвращения аварий на канализационных станциях снижало давление в сетях, то 27-го принято решение полностью прекратить подачу холодной воды с 11 до 17 часов. На восьми участках автодорог областного и районного значения в пяти районах области произошли переливы через дорожное полотно. На данных участках организованы дежурства.

Большая вода, какой не видели за последние 20 лет, пришла на юг Костанайской области. По традиции самыми первыми все «прелести» весны ощущают жители южной части. Торгайский регион топит каждый год, но нынешний, по словам старожилов, стал рекордным – такого половодья здесь не наблюдалось уже 20 лет. «В южных регионах Костанайской области наблюдается обильное таяние снега в предгорьях Улытау, в результате чего поднимается уровень рек. Также по области зафиксированы осадки в виде дождя, что говорит о том, что паводковые угрозы будут только усугубляться. Кроме того, из-за скопления степных талых вод, которые набрали критичес­кие значения, происходит подтопление дворовых территорий и жилых домов. Вода прибывает очень быстро, буквально за час», – прокомментировал ситуа­цию врио начальника отдела предуп­реждения ЧС ДЧС Ескендир Кубаев.

Из-за размыва дорожного полотна оторванными от внешнего мира остаются четыре населенных пункта в пригороде Аркалыка и Джангельдинского района. Чтобы минимизировать последствия паводка, спасатели работают в круглосуточном режиме. На подмогу им прибыли коллеги из Кызылординской области, а также военные из Карагандинского региона. Всего задействовано около 650 человек, 272 единицы техники запрошены, также три воздушных судна.

С мест зимовок эвакуировано более сотни человек, в том числе и дети. Противопаводковые мероприятия ведутся в Джангельдинском, Амангельдинском, Житикаринском районах, а также в городах Аркалыке и Костанае. Накануне поселок Амангельды, расположенный близ областного центра, практически ушел под воду. Согласно многолетним данным, обострение ситуации, вызванной паводковыми водами, специалисты ожидают в центральной и северной час­ти Костанайской области. В зоне риска находятся семь районов. Кроме того, в трех районах области есть угроза размытия автодорог из-за поднятия уровня рек, что может оставить местных жителей без автомобильного сообщения.

В области Абай большая вода стремительно накрыла трассы, из-за чего пришлось перекрыть по ним движение. В Аягозском районе объявлен режим ЧС местного масштаба. Напора талой воды не выдержал мост на 20-м километре автодороги местного значения Аягоз – Бозай. Движение по переправе перекрыто. Теперь, чтобы попасть из одного неселенного пункта в другой, необходимо воспользоваться объездными путями. Но и там можно увязнуть. В районном центре – городе Аягозе – произошел перелив воды через русло реки Аягоз. Заложниками подтопления оказались пять дворовых участков. «Силами местных исполнительных органов в количестве 12 человек и четырех единиц техники проводится обвалование, а также работы по возведению и укреп­лению берега реки», – сообщили в пресс-службе ДЧС области Абай.

О ситуации в селе Караколь Озерского сельского округа Семея рассказал заместитель начальника ДЧС области Абай полковник Азамат Оримбаев. По его словам, вода отведена от поселка и угрозы подтопления нет. За обстановкой на месте следят сотрудники ДЧС области Абай и представители местного акимата. В ночь с 26 на 27 марта поступила информация о том, что талая вода затопила три двора в поселке Подхозное Жарминского района. Ночью закрыли еще одну трассу – Семей – Караул. Причина та же – перелив воды. На всех трассах дежурят полицейские и представители акиматов.

Из-за резкого таяния снега талыми водами в области Улытау было подтоплено несколько дорог, и поводковые воды подбирались к фермерским хозяйствам. Силами ДЧС в кратчайшие сроки ситуацию удалось нормализовать. Спасатели дежурят круглые сутки. Благодаря экстренному реагированию сотрудников ДЧС предотвращены подтопления жилых домов в нескольких фермерских хозяйствах, вода добралась только до хозяйственных построек. Оперативная обстановка находится под контролем. Опасные участки на местности укреплены мешками с песком. Круглосуточное дежурство установлено на водоемах и защитных дамбах области. Ледяное крошево забивало водопропускные трубы, и талые воды переливались через трассы. На данный момент ситуация стабилизирована. Несколько разлившихся рек Улытауского района возвращены в свои берега.

Круглосуточное патрулирование проводится на автодорогах областного и республиканского значения. Потенциально опасные участки трасс укрепляются валами для недопущения подтопления. Вместе с тем, ДЧС совместно с департаментом полиции ограничивает автомобильное сообщение по дорогам, где угроза подтопления сохраняется. В акимате области Улытау заверили, что поврежденные дорожные участки будут полностью восстановлены по окончании паводкового периода.

Резиновые сапоги стали самой востребованной обувью в Караганде – особенно у жителей юго-восточной части города. Без них здесь не пройти ни по дворам многоэтажных домов, ни по дорогам. Их заливает вешними водами, которые приходят со степи. За зиму в окрестностях города скопилось много снега – его не только бураны намели, но и навезли грузовики коммунальных служб. Сначала подтопило дороги. Реки мутной воды потекли по улицам Таттимбета, Муканова, Сатыбалдина и по проспекту Шахтеров. Спустя несколько дней стало заливать и дворы близлежащих домов. Во вторник, 26 марта, затопило подвал многоэтажки по проспекту Шахтеров. Жильцы испугались, что вода дойдет до их квартир, но этого не случилось. К ним быстро приехали сотрудники департамента по ЧС и приступили к ее откачке. Специалисты установили, что подвал подтопило из проходящего неподалеку канализационного коллектора – он не выдержал большого потока воды и переполнился.

Надо сказать, что городские власти и спасатели вовремя отреагировали на сообщения о подтоплениях на юго-востоке Караганды. Они очистили от снега и мусора ливневки, которые находятся под дорогами. При этом вдоль проезжей части отсыпали земляные дамбы и уложили мешки с песком. Вместе с тем поток талой воды направили в обводной канал, глубина которого составляет примерно 1,5 м. Оттуда он поступает в руку Букпу. В результате паводковую ситуацию в городе удалось стабилизировать. Всего же в области в зоне риска находятся 150 сел и поселков. Эти населенные пункты находятся вблизи рек и водохранилищ, поэтому защищены от большой воды габионами, дамбами и земляными валами. Однако возможны переливы.

В Алматинской области под угрозой подтопления остаются 20 населенных пунктов. В частности, в Жамбылском районе зафиксированы случаи подмыва талыми водами автодорог. Как сообщил аким района Нурлан Ертас, под особым контролем противопаводковые меры, на что нынче выделено 719 млн тенге. Для предотвращения наводнений необходимо запретить строительство жилья в местах естественного стока талых вод. Как отчитался на брифинге представитель областного ДЧС Даурен Азаматов, в регионе действует режим повышенной готовности на период паводков. Из сел и городов вывезены около 4 тыс. кубометров снега, от мусора очищены сотни километров водопропускных каналов. Осуществляется наполнение Капшагайского, Куртинского, Бартогайского и Бестобинского водохранилищ. Наготове техника и личный состав районных отделов ЧС. В результате риск подтопления населенных пунктов сведен к минимуму.