Соғым FEST: на столичной ярмарке продали более ста тонн мяса

Ярмарка – отличная возможность для производителей работать напрямую с потребителями, передает Kazpravda.kz
В Астане прошел очередной Соғым FEST, в котором приняли участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Соғым FEST прошел на стоянке ТРЦ «Kоktal».
Здесь представлена продукция местных фермеров и производителей из Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей.
«Совместно с торговым центром «Koktal» мы организуем фестиваль «Соғым Fest». Он проходит уже вторую неделю. Сельскохозяйственная ярмарка проводится уже шесть недель. Сегодня в ярмарке принимают участие 30 фермеров. Завезено более ста тонн мяса. А предлагаемая продукция на 15-20% дешевле рыночной», - сказал главный специалист отдела продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нурдаулет Косман.