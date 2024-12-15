Соғым FEST: на столичной ярмарке продали более ста тонн мяса

Фото: акимат Астаны

В Астане прошел очередной Соғым FEST, в котором приняли участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Соғым FEST прошел на стоянке ТРЦ «Kоktal».

Здесь представлена продукция местных фермеров и производителей из Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей.