Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Так, статьей 2 Договора в целях углубления и расширения союзнических отношений отмечается важная роль деятельности Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, согласно статье 3 Договора Стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Парламентом Республики Казахстан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Наряду с этим, Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.