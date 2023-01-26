Создан Нацсовет по науке и технологиям при президенте РК

Президент, Указы и распоряжения
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Главой государства подписан Указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Создание совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан.

Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, в состав вошли члены Правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

Широкое представительство в национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки.

 

 

 

 

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