Создан Нацсовет по науке и технологиям при президенте РК

Главой государства подписан Указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

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Создание совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан.

Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, в состав вошли члены Правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

Широкое представительство в национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки.