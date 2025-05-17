Создана Академия юных исследователей

Наука
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Николай Николаев

В Алматы прошел первый Форум юных исследователей, который объединил школьников, увлеченных наукой, исследовательской и инновацион­ной деятельностью.

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Для участия в работе форума в мегаполис прибыли ведущие молодые ученые, а также более четырехсот одаренных школьников страны – победители и призеры республиканских и международных конкурсов, их научные руководители. По замыслу организаторов, мероприятие направлено на развитие у учащихся научного мышления, поощрение творческой инициативы и популяризацию научных знаний.

В формате видеосвязи в форуме принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев, академики НАН РК при Президенте, руководители управлений образования при городских и областных акиматах. Обращаясь к участникам, президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет огромное внимание вопросам развития науки и инноваций. По его инициативе принимаются комплексные меры по реформированию системы отечественной науки, происходит ее трансформация в основную движущую силу общественного развития. И этот форум также является проявлением реальной заботы о будущем отечественной науки.

– Мы возлагаем большие надеж­ды на молодое поколение, считаем, что именно оно будет стоять у истоков ускоренного развития в будущем. Свой первый шаг по поддержке молодых талантов мы сделали в прошлом году, создав впервые за годы независимости страны Совет молодых ученых при Национальной академии наук, – рассказал Ахылбек Куришбаев. – Теперь мы делаем следующий шаг, который направлен на вовлечение в сферу науки юных дарований еще со школьной скамьи. Это не дань моде и не разовое мероприятие, а долговременный курс, который направлен на создание постоянно действующего механизма пополнения сферы свежими силами за счет талантливой и креативно мыслящей молодежи.

Практическим результатом форума стало создание при НАН РК Академии юных исследователей и формирование ее структуры и рабочих органов. Как подчеркнул Ахылбек Куришбаев, основным функционалом новой организации станет создание условий для выявления и поддержки одаренных школьников, которые проявляют интерес к науке, развитие у них исследовательских навыков, предоставление им доступа к современному научному оборудованию и лабораториям, профессиональная ориентация и популяризация научных знаний среди учащихся. Для ее плодотворного функционирования со стороны Национальной академии наук будет оказана необходимая помощь.

Как отметили организаторы, форум стал открытой площадкой для демонстрации и презентации научно-исследовательских проектов и разработок учащихся, оценки их уровня подготовки и получения экспертных отзывов от наставников и ведущих ученых, а также обсуждения актуальных вопросов развития STEM-образования, обмена и трансфера международного опыта в этой сфере.

#Алматы #наука #форум #юные исследователи

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