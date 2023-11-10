Создана Ассоциация научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA)

C 9 по 10 ноября 2023 года в г. Самарканде (Узбекистан) Тюркская Академия при поддержке Секретариата Организации тюркских государств организовала «Первую рабочую встречу руководителей институтов и центров археологии тюркского мира».

В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, руководители научных институтов и центров по археологическим исследованиям Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Татарстана (РФ), Каракалпакстана (РУз) и Монголии, а также ведущие археологи и эксперты.

В ходе встречи руководители научно-исследовательских институтов и центров в сфере археологии тюркского мира провели обсуждение возможных направлений сотрудничества и углубления отношений.

В своей вступительной речи глава Тюркской Академии Ш. Мустафаев остановился на целях и задачах первой рабочей встречи, непосредственной целью которой является создание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA). Ш. Мустафаев подчеркнул, что в рамках всестороннего развития тюркской интеграции необходимо создание структуры, объединяющей археологические институты и центры тюркского мира для координации археологических исследований, а также для совместного решения существующих проблем.

Участники мероприятия признали важность создания платформы, на которой археологические исследовательские институты и центры могли бы взаимодействовать в сетевом формате, обмениваться знаниями и совместно проводить исследования и мероприятия.

Участники встречи отметили, что ARICA должна стать платформой для активного взаимодействия, обмена информацией и опытом, а также для проведения совместных научных исследований и других мероприятий, тем самым консолидировать археологические исследовательские институты, центры и действующих экспертов тюркского мира.

По итогам встречи руководители научных организаций и эксперты подписали Протокол о создании «Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира» (ARICA).

Протокол был подписан следующими научно-исследовательскими учреждениями: Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Институт истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, Самаркандский институт археологии им. ЯхъёГулямова Агентства культурного наследия Республики Узбекистан, Национальный центр археологии Академии наук Республики Узбекистан, Институт искусствоведения Академии наук Республики Узбекистан, Каракалпакский научно-исследовательский гуманитарный институт Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан и Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан (РФ).

Также в рамках мероприятия состоялась презентация семитомного издания «Археология Волго-Уральского региона», подготовленного Академией наук Республики Татарстан.