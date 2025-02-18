Создана правительственная комиссия в связи с обрушением шахты в Ұлытау

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По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Ұлытау, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Вице-премьеру поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.

Напомним, вечером 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались 7 работников шахты.

На место происшествия незамедлительно направились силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана.

Поисковые работы шли всю ночь, к утру было обнаружено тело последнего седьмого рабочего.