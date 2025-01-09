Создана распознающая уличное насилие нейросеть

Изобретение предназначено для повышения уровня безопасности в населенных пунктах. Оно может быть успешно внедрено в систему «Умный город»

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Нейросеть, которая может автоматически распознавать уличное насилие на кадрах с камер видеонаблюдения, создала команда ученых из России и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), передает Kazpravda.kz

«Проблема заключалась в том, что уличные камеры видеонаблюдения дают огромный поток данных, который перегружал существовавшие нейросети, разработанные для камер видеонаблюдений, установленных в помещениях. Доцент ЮУрГУ Вероника Денисович вместе с коллегами из Татарстана и Узбекистана при создании нейросети применили многозначную логику, что позволило успешно решить эту проблему перегрузки. Получившаяся на ее основе нейросеть распознает более 98% случаев уличного насилия, фиксируемых уличными камерами наблюдения», - рассказали в пресс-службе вуза.

В ЮУрГУ пояснили, что многозначная логика, применяемая в новой модели, использует значения «да», «нет» и «не определено». При этом третье, непривычное для обычных алгоритмов значение, отдаленно напоминает классическую нечеткую логику, но содержит математические нюансы. Это и позволяет справляться с большим потоком данных.

В вузе добавили, что новая нейросеть предназначена для повышения уровня безопасности в населенных пунктах. Она может быть успешно интегрирована в систему «Умный город».