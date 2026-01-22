В Астане прошло совещание по вопросам организации экопарков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат

Участие в совещании приняли аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, представители госорганов и др.

В соответствии с поручением Главы государства о создании экопарков в пригородных зонах крупных городов генлпаном Астаны разработан ряд предложений. Предлагается выделить 3 типа экопарков:

1) Ежедневные рекреации, расположенные в черте города как точки притяжения, доступ к которым до 30 минут, круглогодичное использование;

2) Парки выходного дня, расположенные у границ столицы, в пригородной зоне, доступ к которым 30-60 минут, в которых имеются зоны семейного отдыха, визит-центры, аренда жилья;

3) Территории, расположенные также на территори Акмолинской области, доступ к которым 60-90 минут, в которых можно развивать экотуризм.



«Экопарки ежедневной рекреации в границах города - прежде всего, это территории «Зелёного пояса Астаны». Данные территории целесообразно использовать для организации лесного экопарка с экотропами, прогулочными маршрутами, велодорожками. Также в городе планируется создание экопарка на малом Талдыколе. Проект ориентирован на сохранение природного ландшафта и развитие городской рекреации», - сказал гендиректор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Руслан Жакупов.

По второму типу - парки выходного дня - предлагается создать экопарк на участке, расположенном частично в черте городе, частично в Целиноградском районе, между озером Майбалык и контрегулятором.

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что создание доступных, экологически чистых зон отдыха для жителей и гостей столицы является важной задачей. Ежегодно в городе благоустраиваютм порядка 170 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).



Как отметил аким Акмолинской области, регион является одним из перспективных для развития практически всех видов туризма. Наличие государственных национальных природных парков «Бурабай», «Кокшетау», «Буйратау», а также Коргалжынского заповедника дает большие возможности по организации отдыха и досуга, в первую очередь для внутренних туристов. Главный курорт страны «Бурабай» ежегодно посещают до 1,5 млн человек, из них практически 60% составляют жители столицы.

«В рамках поручения Главы государства по созданию экопарков вокруг столицы и рекреационной разгрузки курорта «Бурабай», определены конкретные альтернативные локации под экопарки вокруг Астаны. Они расположены в Аккольском, Аршалынском и Целиноградском районах и в городе Косшы. Разнообразие природных ресурсов пристоличного сегмента предлагает потенциал для развития нишевого туризма – экологического, спортивного и агротуризма на круглогодичной основе», – подчеркнул Марат Ахметжанов.