Создание инвестфонда обсудил президент с премьером Венгрии

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, что подчеркнула высокий уровень взаимного доверия между двумя странами.

В ходе переговоров рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. Глава нашего государства отметил, что Венгрия является надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе, а также дружественным и братским государством.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главная цель его визита заключается в придании нового импульса двусторонним отношениям, особенно в таких областях, как энергетика, транспорт и логистика. Приоритетное внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, логистике, атомной промышленности и финансовой сфере.

Собеседники подтвердили готовность своих правительств способствовать созданию благоприятных условий для успешной реализации намеченных инициатив.

Премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности послужат основой для дальнейшего расширения сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных вопросов, в том числе по взаимодействию в рамках многосторонних структур. Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Виктора Орбана в укрепление роли Организации тюркских государств на международной арене.

Переговоры в Будапеште подчеркнули обоюдную приверженность развитию стратегического партнерства и открыли новые возможности для укрепления взаимодействия между двумя странами.

По завершении переговоров в узком составе президент Республики Казахстан и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность венгерской стороне за приглашение и теплый прием, отметив историческую и культурную близость двух народов.

– Для меня большая честь находиться в столице Венгрии, дружественного и братского государства. Главная цель моего визита – придание нового импульса многоплановому сотрудничеству между нашими странами, – подчеркнул президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и достигли ряда важных договоренностей, в том числе создание Инвестиционного фонда Казахстан – Венгрия. Темой обсуждения стали ключевые направления взаимодействия, такие как торгово-экономическое партнерство, энергетика, нефть и газ, транспорт и образование.

В свою очередь Виктор Орбан отметил важность активизации двусторонних связей и выразил уверенность в успешной реализации достигнутых договоренностей.

– У наших стран общая история и большие перспективы для укрепления сотрудничества. Сегодняшние переговоры создадут основу для дальнейшего взаимодействия в интересах наших народов, – отметил премьер-министр Венгрии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.

По итогам переговоров было подписано Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.

Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:

1.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;

2. Соглашение о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;

3.Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;

4.Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);

5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО «НК «КазМунайГаз» и венгерской MOL Group;

6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.