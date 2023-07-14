Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии

Всего же, по данным столичного департамента по ЧС, в Астане определены четыре места для купания. Это Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор» и Коммунальный пляж в районе моста Ш. Бейсековой. Жители могут найти эти разрешенные места через онлайн-карту 2gis.

Однако некоторые предпочитают купаться там, где им ближе и удобнее. Неважно – разрешенное это место или нет. Но это небезопас­но, предупреждают спасатели. Ведь около 80% случаев гибели на воде происходит по причине купания граждан в необорудованных и запрещенных местах. А еще за это предусмотрена административная ответственность. По статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования» за купание в запрещенных местах сначала выносится предупреждение, но если это повторное нарушение, то выписывается штраф на физических лиц в размере двух МРП (6 900 тенге).

Чтобы предотвратить трагедии на воде, по всему городу каждый день на патрулирование выходят до 40 спасателей-водолазов. Они используют шесть плавсредств и разную оперативно-спасательную технику. Им помогают 25 волонтеров.

На один из таких рейдов вместе со спасателями и полицейскими вышли и мы. Главный специалист управления по ЧС района «Есиль» Азамат Орал повел нас в микрорайон «Чубары» к так называемому «дикому пляжу», куда часто забредают любители пляжного отдыха. На берегу Есиля к нашему приходу уже находилась компания отдыхающих. Один из них охлаждался в реке. На требование спасателей выйти на берег 38-летний мужчина не реагировал – продолжал плавать. А когда все же отреагировал на требование, выяснилось, что от нетрезв. Полицейские тут же составили на нарушителя два протокола: по статьям 364 и 440 – распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

На вопрос, как быть, если спасатели уйдут, а граждане снова полезут в воду, Азамат Орал отвечает, что запрещенные участки всегда находятся под наблюдением. На 21 участке записывает 21 видеокамера.

– По нашему району «Есиль» одновременно патрулируют 12 сотрудников ЧС. Ежедневно с 12 часов дня до 8 часов вечера они обходят все запрещенные места для купания. У каждого сотрудника при себе имеется спасательный круг и конец Александрова в случае, если человеку понадобится помощь, – рассказывает представитель УЧС.

Всего с начала купального сезона в Астане сотрудники ДЧС совместно с полицейскими составили 14 административных протоколов за нарушение правил общего водопользования. Силами столичных спасателей на неразрешенных для купания участках благополучно спасены три человека, из них один ребенок.

Но, несмотря на запрет, люди продолжают идти на необорудованные пляжи. Уже есть факты гибели людей на воде. Так, в 2022 году в водоемах столицы утонули шесть человек, пять из них дети. В текущем году – четыре смертельных случая. Все факты, как утверждает Азамат Орал, зарегистрированы именно на необорудованных для купания участках водоемов.

На ежедневных рейдах спасатели и полицейские не только наказывают нарушителей, но и проводят профилактическую работу: рассказывают гражданам о правилах поведения на воде, раздают информационные буклеты, а также обучают детей плаванию. К слову, вдоль берега реки Есиль по всему городу установлены 84 запрещающих знака.

– Во время встречи с жителями мы рассказываем, что купаться нужно в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах и там, где патрулируют спасатели, – продолжает Азамат Орал. – Допустимый нижний предел температуры для безопасного купания: воды +18 °С, воздуха + 22 °С – это для здоровых, закаленных людей. Детей и людей с ослабленным здоровьем купание при такой температуре может привести к простуде и даже к летальным исходам.

Главный специалист управления по ЧС района «Есиль» еще раз напомнил, что взрослые должны всегда присматривать за детьми.

– Помните, большинство несчастных случаев на воде происходит из-за несоблюдения правил безопасности. Не купайтесь в запрещенных местах. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, не прыгайте и не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки, не переплывайте большие водоемы и не купайтесь в нетрезвом состоянии. Не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, например, камеры от автомобилей, тонкий пенопласт, пластиковые бутылки. Не купайтесь в холодной воде или в одиночку. Соблюдая все эти простые меры, вы сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей, – отметил Азамат Орал.