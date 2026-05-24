Спасатели МЧС Казахстана прибыли в Таджикистан для участия в международных учениях

Спасатели МЧС Казахстана примут участие в международных многосторонних учениях по реагированию на последствия землетрясений и климатические риски в Республике Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

В составе делегации ведомства сотрудники «Республиканской службы спасения «Барыс», «Службы спасения ДЧС г. Алматы», ДЧС Карагандинской области и г. Шымкента, а также Центра медицины катастроф МЧС.

Основной задачей международных учений является совершенствование механизмов межведомственного и трансграничного взаимодействия, повышение уровня оперативной готовности аварийно-спасательных подразделений, а также практическая проверка эффективности применения сил и средств в условиях ЧС природного характера, обусловленных сейсмической активностью и нарастающими климатическими рисками.

Для выполнения поставленных задач спасатели задействуют современную технику повышенной проходимости, аварийно-спасательное оборудование, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также специализированное альпинистское и водолазное снаряжение.

Участие казахстанских спасателей в международных учениях станет важным элементом укрепления региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, позволит повысить уровень координации между профильными службами государств Центральной Азии и совершенствовать практические механизмы реагирования на последствия катастрофических землетрясений и иных природных угроз трансграничного характера.

Международные учения организованы в рамках Регионального форума «Водные и климатические риски: наука, мониторинг и управление» и направлены на комплексную отработку алгоритмов межгосударственного реагирования при ликвидации последствий крупномасштабного разрушительного землетрясения.