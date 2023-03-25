Спасатели освободили из снежного плена автобус с пассажирами

Около 30 человек спасли из снежного заноса в Карагандинской области, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

В ночь на 25 марта в Карагандинской области, Осакаровском районе, на автодороге местного значения Приишимское – Шокай в снежный занос угодил автобус с пассажирами.

Транспорт, следовавший по маршруту Астана - Алматы, остановился в 50 км от п. Осакаровка.

К месту были направлены силы ДЧС.

Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка в поселок Осакаровка.

Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались.