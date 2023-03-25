Спасатели освободили из снежного плена автобус с пассажирами
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Около 30 человек спасли из снежного заноса в Карагандинской области, передает Кazpravda.kz.
В ночь на 25 марта в Карагандинской области, Осакаровском районе, на автодороге местного значения Приишимское – Шокай в снежный занос угодил автобус с пассажирами.
Транспорт, следовавший по маршруту Астана - Алматы, остановился в 50 км от п. Осакаровка.
К месту были направлены силы ДЧС.
Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка в поселок Осакаровка.
Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались.