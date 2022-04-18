Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Министерство образования и науки РК внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий, сообщает Kazpravda.kz.

Преимущество такого госзаказа в том, что после окончания колледжа студент будет трудоустроен в компанию заказчика, пояснили в МОН.

В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тысяч абитуриентов, отметили в пресс-службе.

"Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кадры под запросы рынка труда. То есть, делая заявку на те или иные кадры, предприятие может получить подготовленных под свое производство специалистов. Отмечу, что предприятие, заключая трёхстороннее соглашение "колледж - студент - предприятие", берет на себя обязательство трудоустроить студента после окончания колледжа", - рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

В министерстве отметили, что такое сотрудничество выгодно не только студентам, но и педагогам, поскольку после заключения соглашения они смогут стажироваться на базе предприятия-партнера.

По итогам обучения предприятие будет принимать итоговый экзамен у студентов.

Целевой заказ также будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будет определен перечень специальностей, и разработаны индивидуальные, адаптивные программы в соответствии с их образовательными возможностями, добавили в пресс-службе МОН.