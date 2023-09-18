Специалистов центра занятости Алматы подозревают в хищении более 370 млн тенге

В Алматы расследуют хищения при реализации госпрограммы «Еңбек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Прокуратура Алматы по итогам проверки управления занятости и социальных программ начала досудебное расследование по особо крупному хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение занятости населения по госпрограмме «Еңбек».

«Специалисты центра занятости подозреваются в хищении более 370 млн тенге, направленных на субсидирование рабочих мест, путем фиктивного трудоустройства граждан, побора заработной платы и перечисления денег на счета неподлежащих трудоустройству людей.

Уголовное дело расследуют специальные прокуроры», – отметили в ГП.