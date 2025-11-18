Фото: ДП СКО

В СКО стартовала новая инициатива полиции: иностранным гостям при въезде в регион теперь выдают специальные туристические карты с QR-кодом, доступом к порталу SafeTravel и бесплатной SIM-картой.

Проект реализуется по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева и направлен на повышение безопасности и комфорта путешественников.

На карте расположен QR-код, ведущий на мультиязычный портал safetravel.kz. Ресурс работает на четырёх языках — казахском, русском, английском и китайском — и содержит полезные советы по пребыванию в Казахстане, номера основных экстренных служб, туристические маршруты и правила пребывания, рекомендации по личной безопасности, инструкции, как действовать в случае преступных посягательств.

Кроме того, каждому иностранному туристу бесплатно предоставляется SIM-карта с 1 гигабайтом интернет-трафика, что позволяет сразу выйти на связь и воспользоваться сервисами страны.

Гостям рекомендуют также установить мобильное приложение «102», позволяющее мгновенно связаться с полицией. В экстренных ситуациях доступна кнопка «SOS», а также возможность передачи фото и видео.

По словам полицейских, эта мера позволяет туристам чувствовать себя более уверенно и безопасно, особенно если они впервые посещают Казахстан.

Выдача туристических карт организована во всех ключевых точках въезда и обслуживания иностранцев, в том числе, на пограничных постах Северо-Казахстанской области, на железнодорожном вокзале Петропавловска, на автовокзале, в отделах миграционной службы при получении госуслуг.

Инициатива направлена на повышение привлекательности региона для туристов и создание комфортных условий для их пребывания в Казахстане.