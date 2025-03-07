Спикер Мажилиса поздравил женщин-депутатов с Международным женским днём

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Палаты Ерлан Кошанов поздравил дам с праздником ​​и поблагодарил за результативную работу, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня в составе VIII созыва Мажилиса Парламента работают 18 женщин-депутатов. Ерлан Кошанов отметил их весомый вклад в законотворческий процесс и решение важнейших вопросов по развитию казахстанского общества.

Спикер палаты обратил особое внимание, что за последние два года работы нового Мажилиса сделаны большие шаги на пути демократизации, приняты важные законы.

«Вы знаете, что президент Касым-Жомарт Токаев оказывает парламенту большое доверие в реализации политических и экономических реформ. И, в первую очередь, на нас возлагают надежды наши избиратели. Могу уверенно сказать, что вы с честью выполняете свою миссию. Я глубоко благодарен вам за это», – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе встречи спикер палаты также отметил, что в этом году в преддверии женского праздника закладываются новые традиции.