Спикер Мажилиса поздравил женщин-депутатов с Международным женским днём

Мажилис
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Дана Аменова
корреспондент

В Мажилисе состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню 8 Марта

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Палаты Ерлан Кошанов поздравил дам с праздником ​​и поблагодарил за результативную работу, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня в составе VIII созыва Мажилиса Парламента работают 18 женщин-депутатов. Ерлан Кошанов отметил их весомый вклад в законотворческий процесс и решение важнейших вопросов по развитию казахстанского общества.

Спикер палаты обратил особое внимание, что за последние два года работы нового Мажилиса сделаны большие шаги на пути демократизации, приняты важные законы.

«Вы знаете, что президент Касым-Жомарт Токаев оказывает парламенту большое доверие в реализации политических и экономических реформ. И, в первую очередь, на нас возлагают надежды наши избиратели. Могу уверенно сказать, что вы с честью выполняете свою миссию. Я глубоко благодарен вам за это», – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе встречи спикер палаты также отметил, что в этом году в преддверии женского праздника закладываются новые традиции.

«Президент Касым-Жомарт Токаев подписал специальный указ о награждении государственными наградами ряда женщин. В их числе и наши коллеги. Только что Айгүл Құспан получила из рук главы государства орден «Парасат». Ещё одну высокую награду мне поручил вручить президент. Депутат Ажар Сагындыкова сегодня награждается орденом «Құрмет». Эти награды – высокая оценка, которую президент дал всем женщинам-депутатам Мажилиса, – сказал Ерлан Кошанов.

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