Спикер Сената принял участие в благотворительном забеге «Run for autism»

Сенат
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В Казахстане более 15 тыс. детей живут с аутизмом, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

В Астане сегодня состоялся благотворительный забег «Run for Autism», объединивший тысячи неравнодушных людей. Организаторы спортивного мероприятия – корпоративный фонд «Болашақ» при поддержке акимата столицы и спонсоров.

Все собранные от марафона средства будут направлены на поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Принявший участие в забеге председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что спорт играет важное значение в реализации социальной политики государства и для реабилитации людей с особыми потребностями.

В своем выступлении на церемонии открытия он также подчеркнул, что глава государства уделяет пристальное внимание вопросам формирования инклюзивного общества и созданию в стране необходимых для этого условий.

«Run for Autism» – это не просто спортивное мероприятие. Важно, что этот забег объединяет и профессиональных спортсменов, и любителей, и взрослых, и детей. Сегодня в забеге участвуют более двух тысяч наших активных граждан, а также особенные дети и их родители. Вы знаете, что президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание вопросам поддержки граждан с особыми потребностями и созданию инклюзивной среды в наших городах и селах. Сегодня мы делаем еще один шаг к тому, чтобы дети в нашей стране, независимо от своих особенностей, имели равные возможности для обучения и развития. Призываю всех поддержать эту важную инициативу и сделать все возможное для дальнейшего построения инклюзивного общества, где каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал», – сказал Ашимбаев.

В Казахстане более 15 тыс. детей живут с диагнозом аутизм.

Организатор забега – Корпоративный фонд «Болашақ» с 2015 года реализует программу по созданию условий для обучения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Для этого Фонд открыл 57 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана. При этом возможность ходить в школу получили более 800 особенных детей.

#Маулен Ашимбаев #благотворительность #Run for autism

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