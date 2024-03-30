Спортивно-музыкальный фестиваль Gorilla Winter Jungle в 7-й раз пройдет на Шымбулаке

С 6 по 7 апреля на территории горного курорта Шымбулак в Алматы пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Gorilla Winter Jungle

Фото организатора

Международные соревнования — главное событие зимнего экстрима в Казахстане, которое с каждым годом вносит колоссальный вклад в развитие сноубординга и горных лыж. За свою семилетнюю историю мероприятие сформировало вокруг себя масштабное сообщество.

В 2024 году Winter Jungle пройдет в самом центре курорта Шымбулак. Вся базовая станция станет местом действий и соберет жителей города Алматы, иностранных туристов и гостей из ближнего зарубежья. Это станет мощным финальным аккордом юбилейного 70-го зимнего сезона. Гостей ивента ждут два дня насыщенной спортивной и музыкальной программы.

В этом году организаторы решили расширить мероприятие до двухдневного фестиваля. Помимо традиционных направлений: Big Air, Jibbing, а также полюбившегося всем формата The Battle, появится совершенно новая дисциплина — Jungle Cross, гонка по специальной трассе на выбывание.

«Я жду от Winter Jungle в этом году: море улыбок, новых людей и классной молодежи, которая вдохновится от мероприятия, и, возможно, в дальнейшем будем заниматься экстремальными видами спорта. Наша цепь — вклад в развитие культуры экшн-спорта в Казахстане!» — Александр Кучура, продюсер фестиваля Gorilla Winter Jungle.

Помимо казахстанских райдеров в соревнованиях примут участие лыжники и сноубордисты из стран: России, Польши, Австрии, Финляндии, Франции и Сербии.

«Сначала, когда меня пригласили в Казахстан, я не знал, чего ожидать. Я большой поклонник мероприятий, которые реализуют нестандартные идеи, и Gorilla Winter Jungle определенно является одним из них», — Sczepan Karpiel-Bulecka, 12-ти кратный чемпион Польши в дисциплине Freeski, приглашенный участник в главном событии спортивной программы “The Battle”.

Помимо международных соревнований, гостей фестиваля будет ждать насыщенная музыкальная программа с большим разнообразием артистов и жанров — более 20 исполнителей и диджеев. На главной сцене хедлайнерами фестиваля станут: дует LOVANDA, которые выступят в первый день мероприятия, и КАССЕТА, хип-хоп артист второго дня спортивно-музыкального феста.

Также программу Winter Jungle 6-7 апреля будут разбавлять Казахстанские артисты независимой музыкальной сцены, которые придутся по вкусу молодой аудитории: MENINDENIMSAW, RUSHA, ALON. В дополнении к лайн-апу основной сцены, пройдут дневные шоу-кейсы от ведущих промо-команд города Алматы: CosmicPicnic и Vyhod.