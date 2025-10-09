Способы определения категории и сроков инвалидности хотят автоматизировать в РК

Здравоохранение
88
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Трансформация системы медико-социальной экспертизы (МСЭ) начата в Казахстане, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она уже позволяет людям с инвалидностью проходить МСЭ в проактивном формате. Однако, в профильном министерстве решили пойти дальше, и автоматизировать весь процесс, дабы полностью упростить данный вопрос и максимально минимизировать коррупционные риски. 

На встрече с представителями гражданского сектора министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сказала, что с этого года для установления инвалидности в заочном проактивном формате внедрен институт независимых экспертов. На сегодняшний день привлечены 63 профильных специалистов медорганизаций здравоохранения.

– В рамках внедрения заочного проактивного формата установления инвалидности по определенным нозологиям, МСЭ в заочном формате прошли порядка 70 тысяч человек. С 1 июля нынешнего года реализуется пилотный проект по особому механизму установления инвалидности по отдельным нозологиям с необратимыми изменениями организма, это, например, ампутации конечностей, синдром Дауна, мукополисахаридоз у детей. Процедуры максимально упрощены и сроки сокращены до одного рабочего дня, – сказала глава ведомства.

В перспективе, при установлении инвалидности, будет внедрена балльная система, а также элементы искусственного интеллекта. Предполагается разработка системы, способной автоматически определять категорию, причины и сроки инвалидности. Предлагаемые меры направлены на внедрение единого подхода установления инвалидности, который позволит повысить качество и оптимизировать процесс, а также снизить коррупционные риски.

#система #инвалидность #автоматизация

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
Ставка на искусственный интеллект
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Опасные нюансы
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев опис…
Медучреждения открылись в сельской местности
Астанчане смогут бесплатно пройти скрининг в рамках ГОБМП
Первый республиканский форум «Здоровые города Казахстана» п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]