Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она уже позволяет людям с инвалидностью проходить МСЭ в проактивном формате. Однако, в профильном министерстве решили пойти дальше, и автоматизировать весь процесс, дабы полностью упростить данный вопрос и максимально минимизировать коррупционные риски.

На встрече с представителями гражданского сектора министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сказала, что с этого года для установления инвалидности в заочном проактивном формате внедрен институт независимых экспертов. На сегодняшний день привлечены 63 профильных специалистов медорганизаций здравоохранения.

– В рамках внедрения заочного проактивного формата установления инвалидности по определенным нозологиям, МСЭ в заочном формате прошли порядка 70 тысяч человек. С 1 июля нынешнего года реализуется пилотный проект по особому механизму установления инвалидности по отдельным нозологиям с необратимыми изменениями организма, это, например, ампутации конечностей, синдром Дауна, мукополисахаридоз у детей. Процедуры максимально упрощены и сроки сокращены до одного рабочего дня, – сказала глава ведомства.

В перспективе, при установлении инвалидности, будет внедрена балльная система, а также элементы искусственного интеллекта. Предполагается разработка системы, способной автоматически определять категорию, причины и сроки инвалидности. Предлагаемые меры направлены на внедрение единого подхода установления инвалидности, который позволит повысить качество и оптимизировать процесс, а также снизить коррупционные риски.