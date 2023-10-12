Способы остановить миграцию сельчан в области Жетысу предложил сенатор Сарыбаев

Как отметил депутат, жители области, особенно молодежь, переезжают в пригороды Алматы и Конаева

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Проблемы социально-экономического развития области Жетысу в своем депутатском запросе на имя премьер-министра озвучил сенатор Галиаскар Сарыбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам депутата, во всех планах мероприятий области отражены вопросы инфраструктуры населенных пунктов, в их числе строительство газопровода «Талдыкорган - Ушарал», автодороги «Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай», электрических сетей, проведение канализационно-очистных сооружений в городе Текели и Алакольском районе.

Вместе с тем, сенатор отметил, что актуальными являются и вопросы строительства трех пожарных депо в Алакольском, Коксуском районах и городе Текели.

«Причина, по которой эти проблемы поднимаются, заключается в миграции. Жители области, особенно молодежь, переезжают в пригороды Алматы и Конаева. Сегодня один из способов остановить миграцию - решить социальные проблемы в селах, создать рабочие места. Все эти проекты направлены на создание комфортных условий для жителей области, повышение качества жизни, и будут реализованы только при выделении соответствующих средств из бюджета. Вышеуказанные проекты нуждаются в значительных финансах», - сказал сенатор.

В этой связи, Галиаскар Сарыбаев предложил главе Кабмина Алихану Смаилову оказать содействие в решении актуальных вопросов в сфере инфраструктурного развития области и обеспечении доступа населения к базовым услугам – газу, чистой питьевой воде, безопасным дорогам; поддержать представленные регионом и профильными министерствами в Министерство финансов бюджетные заявки по финансированию вышеуказанных и других проектов.