​Средняя школа: лазейки для коррупционеров

Тест на… порядочность



Анализ показал, что в этой сфере имеются значительные коррупционные риски, связанные с конкурсными процедурами, трудоустройством, обеспечением местами детей в школах, а также длительной несменяемостью директоров учреждений. Так, одним из распространенных коррупционных рисков является назначение директоров средних школ.

Сегодня Законом «Об образовании» назначение руководителей организаций образования проводится на конкурсной основе. Процедура проходит в три этапа: квалификационная оценка, согласование кандидатов с попечительским советом и собеседование. При этом обязательным условием квалификационной оценки является прохождение тестирования.

Согласно правилам, управление образования городского акимата является координатором проведения тестирования, определяет его место и время, а также организацию, проводящую тестирование. Ввиду неоправданно широких организационно-распорядительных полномочий, а также наличия большого числа разрешительных процессов работники управления имеют возможность влиять на результаты тестирования.

Это подтвердилось при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении должностных лиц управления образования Шымкента. Так, в октябре 2019 года в результате негласных следственных дейст­вий при получении взятки с поличным была изобличена и впоследствии осуждена к штрафу исполняющая обязанности заместителя руководителя образования. Незаконное вознаграждение в сумме 400 тыс. тенге она получила за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.

В ходе проверок было установлено, что эти процедуры проходят с многочисленными нарушениями. Выявлены факты использования мобильных устройств и шпаргалок, формального контроля со стороны должностных лиц, открытых переговоров тестируемых с проверяющими, в ходе которых оговариваются условия успешного прохождения теста.

Еще один нюанс: тестирование кандидатов проходит вне зависимости от объявления конкурса, причем, согласно пунк­ту 30 правил, его результаты действуют в течение одного календарного года и лишь на территории региона, где проведено тестирование. К примеру, если кандидат прошел тест в октябре текущего года, его результаты актуальны до 31 декаб­ря текущего года. Между тем в пункте 40 правил справка о прохождении тестирования считается действительной в течение одного года (с октября 2019 года по октябрь 2020 года). Подобные разночтения при применении формулировок «одного календарного года» и «в течение одного года» предоставляют возможность должностным лицам злоупот­реблять полномочиями.

Поэтому нашим департаментом предлагается для системы образования внедрить механизмы проведения тестирования, применяемые на государственной службе, что позволит исключить влияние руководст­ва на его результаты.

Обратить внимание необходимо также на формирование состава конкурсной комиссии. В соответствии с правилами (пункт 6) в состав комиссии по назначению директоров школ должны входить представители органов управления образования, методических структур, родительской общественности, общественных объединений по вопросам образования. Однако практика показывает, что комиссию возглавляли и входили в ее состав руководители местного исполнительного и представительного органов, которые, по сути, не являются специалистами в этой отрасли. При этом в составе комиссии отсутствовали представители родительской общественности и общественных объединений по вопросам образования. Это опять-таки создавало условия для коррупции. По нашей инициативе в настоящее время сос­тав комиссии изменен.

Досадные противоречия

Существуют также противоречия в некоторых законодательных актах. Например, в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса (ТК) при поступлении на гражданскую службу на должность, связанную с исполнением управленческих функций, лицо представляет справку о наличии, либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. В ТК четко прописано, что на эту позицию не может быть принято лицо, ранее совершившее коррупционное преступление (ст. 139).

А вот согласно правилам кандидату достаточно предоставить справку об отсутствии судимости. Получается, что гражданин, который привлекался за коррупцию, при наличии погашенной судимости имеет возможность работать на граж­данской службе, хотя, по сути, это две разные справки. То есть действующие правила не соответствуют нормам вышестоящего правового акта – Трудового кодекса. Так, в ходе анализа нами выявлен факт назначения на должность директора средней школы № 72 человека, который ранее прив­лекался к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение и понес наказание за служебный подлог.

Безусловно, такие коллизии не в полной мере обеспечивают соблюдение норм действующего законодательства и создают коррупционные риски.

Нашим департаментом проа­на­лизирована также сменяе­мость директоров средних школ. Мониторинг показал, что отдельные руководители занимают свои должности от 10 до 30 лет. Так, директор средней школы № 21 им. Чехова занимает эту должность 30 лет, директор средней школы № 13 им. Мукими – 22 года, директор средней школы № 110 им. Хусанова – 22 года. Естественно, в стенах этих учреж­дений имеются коррупционные риски, так как в руках руководителей общеобразовательных учреждений сосредоточены финансово-хозяйственные и распорядительные функции.

Особое внимание следует сконцентрировать на кадровых вопросах. Только в текущем году городским департаментом изобли­чены три директора школ, которые получили незаконные вознаграждения за трудоустройство. Доходит до крайне циничных случаев, когда взятку берут за трудоустройство на низкооплачиваемую работу, и от безысходности кандидаты вынуждены соглашаться. Так, директор школы № 131 получила незаконное вознаграждение в сумме 50 тыс. тенге за то, чтобы принять человека на должность делопроизводителя.

Мы полагаем, что необходимо кардинально изменить механизм найма людей в учреж­дениях образования. Главное – минимизировать влияние руководителей. В идеале граж­дане должны принимать участие в процессе отбора учителей и персонала детсадов и школ.

По всем вышеуказанным фактам в местный исполнительный орган внесено представление, на них обращено внимание акима.

Выводы таковы...

Для устранения коррупционных рисков в системе среднего образования предлагаем внести соответствующие изменения в Правила назначения руководителей организаций образования с учетом выявленных коррупционных рисков в правовом акте. Они касаются нарушений при формировании комиссии, предоставлении справок, а также противоречий в законодательных нормах.

Следует пересмотреть про­цеду­ры тестирования при назначении руководителей организаций образования. Предлагается рассмотреть воп­рос об интеграции баз данных профильного министерства (по тестированию кандидатов) с информационной сис­темой «Е-кызмет», которая обеспечена централизованным видеонаблюдением, специализированными станциями, защищенными программой информационной безопаснос­ти, и круглосуточным мониторингом залов тестирования.

Нелишним будет также внед­рить институт ротации руководителей общеобразовательных учреждений с введением отчетности директоров школ каждые полгода перед родителями учащихся. Необходимо усилить роль попечительских советов по мониторингу деятельности директоров школ.

Оздоровить обстановку в школах поможет создание специального института резерва, который будет базироваться на системах оценки результатов труда и уровня профессиональной подготовки. Это позволит назначать на руководящие должности учреждений образования квалифицированных специалистов.

Не обойтись и без разработки специальных правил по прие­му на работу преподавателей в общеобразовательные учреж­дения, исключив возможность влияния директоров школ на эти процессы. Также предлагает­ся четко регламентировать формы, количество и периодичность предоставления отчетности общеобразовательными учреждениями управлению образования с полной их автоматизацией и исключением прямого контакта.