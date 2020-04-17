​Средняя школа: лазейки для коррупционеров

Тест на… порядочность
Анализ показал, что в этой сфере имеются значительные коррупционные риски, связанные с конкурсными процедурами, трудоустройством, обеспечением местами детей в школах, а также длительной несменяемостью директоров учреждений. Так, одним из распространенных коррупционных рисков является назначение директоров средних школ.
Сегодня Законом «Об образовании» назначение руководителей организаций образования проводится на конкурсной основе. Процедура проходит в три этапа: квалификационная оценка, согласование кандидатов с попечительским советом и собеседование. При этом обязательным условием квалификационной оценки является прохождение тестирования.
Согласно правилам, управление образования городского акимата является координатором проведения тестирования, определяет его место и время, а также организацию, проводящую тестирование. Ввиду неоправданно широких организационно-распорядительных полномочий, а также наличия большого числа разрешительных процессов работники управления имеют возможность влиять на результаты тестирования.
Это подтвердилось при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении должностных лиц управления образования Шымкента. Так, в октябре 2019 года в результате негласных следственных действий при получении взятки с поличным была изобличена и впоследствии осуждена к штрафу исполняющая обязанности заместителя руководителя образования. Незаконное вознаграждение в сумме 400 тыс. тенге она получила за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.
В ходе проверок было установлено, что эти процедуры проходят с многочисленными нарушениями. Выявлены факты использования мобильных устройств и шпаргалок, формального контроля со стороны должностных лиц, открытых переговоров тестируемых с проверяющими, в ходе которых оговариваются условия успешного прохождения теста.
Еще один нюанс: тестирование кандидатов проходит вне зависимости от объявления конкурса, причем, согласно пункту 30 правил, его результаты действуют в течение одного календарного года и лишь на территории региона, где проведено тестирование. К примеру, если кандидат прошел тест в октябре текущего года, его результаты актуальны до 31 декабря текущего года. Между тем в пункте 40 правил справка о прохождении тестирования считается действительной в течение одного года (с октября 2019 года по октябрь 2020 года). Подобные разночтения при применении формулировок «одного календарного года» и «в течение одного года» предоставляют возможность должностным лицам злоупотреблять полномочиями.
Поэтому нашим департаментом предлагается для системы образования внедрить механизмы проведения тестирования, применяемые на государственной службе, что позволит исключить влияние руководства на его результаты.
Обратить внимание необходимо также на формирование состава конкурсной комиссии. В соответствии с правилами (пункт 6) в состав комиссии по назначению директоров школ должны входить представители органов управления образования, методических структур, родительской общественности, общественных объединений по вопросам образования. Однако практика показывает, что комиссию возглавляли и входили в ее состав руководители местного исполнительного и представительного органов, которые, по сути, не являются специалистами в этой отрасли. При этом в составе комиссии отсутствовали представители родительской общественности и общественных объединений по вопросам образования. Это опять-таки создавало условия для коррупции. По нашей инициативе в настоящее время состав комиссии изменен.
Досадные противоречия
Существуют также противоречия в некоторых законодательных актах. Например, в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса (ТК) при поступлении на гражданскую службу на должность, связанную с исполнением управленческих функций, лицо представляет справку о наличии, либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. В ТК четко прописано, что на эту позицию не может быть принято лицо, ранее совершившее коррупционное преступление (ст. 139).
А вот согласно правилам кандидату достаточно предоставить справку об отсутствии судимости. Получается, что гражданин, который привлекался за коррупцию, при наличии погашенной судимости имеет возможность работать на гражданской службе, хотя, по сути, это две разные справки. То есть действующие правила не соответствуют нормам вышестоящего правового акта – Трудового кодекса. Так, в ходе анализа нами выявлен факт назначения на должность директора средней школы № 72 человека, который ранее привлекался к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение и понес наказание за служебный подлог.
Безусловно, такие коллизии не в полной мере обеспечивают соблюдение норм действующего законодательства и создают коррупционные риски.
Нашим департаментом проанализирована также сменяемость директоров средних школ. Мониторинг показал, что отдельные руководители занимают свои должности от 10 до 30 лет. Так, директор средней школы № 21 им. Чехова занимает эту должность 30 лет, директор средней школы № 13 им. Мукими – 22 года, директор средней школы № 110 им. Хусанова – 22 года. Естественно, в стенах этих учреждений имеются коррупционные риски, так как в руках руководителей общеобразовательных учреждений сосредоточены финансово-хозяйственные и распорядительные функции.
Особое внимание следует сконцентрировать на кадровых вопросах. Только в текущем году городским департаментом изобличены три директора школ, которые получили незаконные вознаграждения за трудоустройство. Доходит до крайне циничных случаев, когда взятку берут за трудоустройство на низкооплачиваемую работу, и от безысходности кандидаты вынуждены соглашаться. Так, директор школы № 131 получила незаконное вознаграждение в сумме 50 тыс. тенге за то, чтобы принять человека на должность делопроизводителя.
Мы полагаем, что необходимо кардинально изменить механизм найма людей в учреждениях образования. Главное – минимизировать влияние руководителей. В идеале граждане должны принимать участие в процессе отбора учителей и персонала детсадов и школ.
По всем вышеуказанным фактам в местный исполнительный орган внесено представление, на них обращено внимание акима.
Выводы таковы...
Для устранения коррупционных рисков в системе среднего образования предлагаем внести соответствующие изменения в Правила назначения руководителей организаций образования с учетом выявленных коррупционных рисков в правовом акте. Они касаются нарушений при формировании комиссии, предоставлении справок, а также противоречий в законодательных нормах.
Следует пересмотреть процедуры тестирования при назначении руководителей организаций образования. Предлагается рассмотреть вопрос об интеграции баз данных профильного министерства (по тестированию кандидатов) с информационной системой «Е-кызмет», которая обеспечена централизованным видеонаблюдением, специализированными станциями, защищенными программой информационной безопасности, и круглосуточным мониторингом залов тестирования.
Нелишним будет также внедрить институт ротации руководителей общеобразовательных учреждений с введением отчетности директоров школ каждые полгода перед родителями учащихся. Необходимо усилить роль попечительских советов по мониторингу деятельности директоров школ.
Оздоровить обстановку в школах поможет создание специального института резерва, который будет базироваться на системах оценки результатов труда и уровня профессиональной подготовки. Это позволит назначать на руководящие должности учреждений образования квалифицированных специалистов.
Не обойтись и без разработки специальных правил по приему на работу преподавателей в общеобразовательные учреждения, исключив возможность влияния директоров школ на эти процессы. Также предлагается четко регламентировать формы, количество и периодичность предоставления отчетности общеобразовательными учреждениями управлению образования с полной их автоматизацией и исключением прямого контакта.