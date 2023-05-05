Озвучена средняя зарплата казахстанцев

В первом квартале 2023 года средняя зарплата в Казахстане выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,3% и составила 340 636 тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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При этом по данным бюро, медианное значение заработной платы в Казахстане за первый квартал 2023 года составило 225 736 тенге.

С 1 января текущего года минимальная зарплата установлена в размере 70 тысяч тенге.

По сравнению с предыдущим кварталом среднее значение месячной заработной платы увеличилось на 0,6%, индекс реальной заработной платы составил 97,2%.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года среднее значение месячной зарплаты увеличилось на 19,3%, индекс реальной заработной платы составил 99,4%.

Наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в первом квартале этого года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Атырауской (29,4%), Костанайской (23%), Мангистауской (22,5%), Улытауской (22,1%) областях.

Самый низкий рост наблюдается в Западно-Казахстанской (11,9%) и Туркестанской (14%) областях.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечен в строительстве – 34,5%, в сфере информации и связи – 30,3%, в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию – 29,2%, в деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания – 28,7%. В промышленности среднемесячная заработная плата выросла на 21,7%, в образовании – на 11,6%.

Наименьший рост среднемесячной зарплаты по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечен в сфере предоставления прочих видов услуг – 9,7%, в сфере операции с недвижимым имуществом – 9,8%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 1,8 раза, в сфере информации и связи – в 1,6 раза, в строительстве – в 1,4 раза.