Срок исполнения – вчера

На личный прием удалось попасть лишь половине записавшихся граждан, остальные рассчитывали высказаться на встрече министра с общественностью. Вот только у большинства западноказахстанцев после этой встречи снова сложилось странное впечатление: то ли перманентная ротация столичных экспертов, то ли их постоянная оглядка на зарубежных коллег тормозят решение экологичес­ких проблем в регионе. Между тем ситуация не улучшается.

Взять, к примеру, одну из самых актуальных проблем – рост поголовья сайги, из-за чего фермеры ряда районов несут убытки. Сначала, лет пять назад, об этом даже говорить вслух боя­лись. Да и сейчас представители уполномоченных органов уточняют: нужно не регулировать численность популяции, а управлять ею.

За этими уточнениями, правда, не разглядишь сути: когда и кто будет предпринимать конкретные действия? Фермеры свою позицию министру обоз­начили – терпение на пределе, убытки составляют около 8 млрд тенге. Еще немного, и они готовы выйти на митинг, потому что явных результатов «проводимой работы» не заметно.

И концепция переброски воды из Урала в Камыш-Самарские разливы, и исторический ареал обитания сайги уже обсуждались с прежним руководством экологического ведомства. Установка плавучего шлюза в месте входа воды в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему позволила бы решить целый ряд вопросов: обводнение лиманов, организацию водопоя для степных антилоп, восстановление экосистемы, остановку опустынивания территории, развитие животноводства.

По словам министра, для принятия такого решения требуется научное обоснование, ведь переброска уральской воды отразится на Каспии.

Выступающие говорили также о том, что необходима государственная программа, предусматривающая финансирование организации полигонов твердых бытовых отходов. В области официально значатся лишь два полигона ТБО. А потому понятно: можно десятилетиями ждать инвесторов в эту сферу, все это время продолжая загрязнять почву, подземные воды, воздух, множа сельские и несанкционированные свалки.

И если во всем мире, в том числе в Минис­терстве экологии и природных ресурсов, считают, что переработка ТБО – дело прибыльное, то где же дает сбои наша система, если бизнес в этой сфере нуждается в стимуляции и субсидиях, если даже до паспортизации районных полигонов мы не «доросли»?

Хотя один яркий пример такого сбоя и был озвучен на встрече. Новые правила РОП по сдаче отчетности ставят в тупик предприятия по сбору и переработке автомобильных шин. Тонны отчетов в жестко ограниченные сроки нужно сдать оператору. Даже налоговые органы более лояльны к бизнес-сообществу.

Экологической катастрофой и разбазариванием миллиардов бюджетных средств назвали общественники ситуацию с покупкой российской воды для южных регионов. При дефиците живительной влаги почти половина ее уходит в землю, проходя, к примеру, по двухсоткилометровому каналу в Жанибекском районе, вызывая тем самым эрозию и засоление почвы. Получается, не хватило нам трех десятилетий для осознания, что все гидротехнические сооружения должны быть взяты на баланс и переданы в управление, что система водообеспечения населения и всех сфер экономики должна работать как часы.

Не первый год западноказахстанцы наблюдают противостояние интересов бизнеса и экологических активистов, отстаивающих лес в водоохранной зоне Урала, где предприниматели намерены вести добычу песка для строящейся в районе дороги. Были и подтасовки в документах, и увольнения тех, кто не мог допустить ущерба природе. Но пока так и не ясно, что же по закону у нашего государства в приоритете – прибыль отдельных компаний или сохранение частички зеленых легких региона и экосистемы трансграничной реки?

Министр пообещала, что на новой парламентской сессии будет поднят вопрос о более четком регулировании недропользования. Также, по ее словам, прорабатывается законодательство в части ужесточения ответственности за ненадлежащее использование водных ресурсов.

Все озвученные вопросы внесены в «дорожную карту» с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. По мнению многих, пора определять и ответственность за бездействие или неправильные решения. Слишком дорого они обходятся для людей и страны. Нельзя откладывать на завтра то, что нужно было сделать вчера.