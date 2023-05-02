США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну

США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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"Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами действовало с ноября 2021 года. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за пандемии.