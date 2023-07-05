Стали известны имена почетных жителей столицы

Общество
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Аманжолова Айман
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На сессии городского маслихата за вклад в становление и развитие столицы трем астанчанам присвоили звание почетных граждан - «Астана қаласының құрметті азаматы», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

 

фото с сайта акимата Астаны

Звание почетных жителей Астаны присвоили известному казахстанскому врачу-нейрохирургу Серику Акшулакову, общественному деятелю РК Кайсару Омарову, заслуженному строителю Николаю Тихонюку.

Серик Акшулаков внес значительный вклад в развитие отечественной медицины. Он выполняет наиболее сложные нейрохирургические операции при опухолях головного мозга с применением операционного микроскопа и микронейрохирургии. Врач провел более 5 тысяч операций на головном мозге и позвоночнике. Серик Акшулаков впервые в Казахстане внедрил основы микронейрохирургии, эндоскопическую нейрохирургию, впервые применил нейронавигацию, осуществил оперативное лечение эпилепсии и др. За достижения в развитии сферы здравоохранения ему было присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Николай Тихонюк – заслуженный строитель РК. С момента переноса столицы занимал должности первого заместителя акима города, акима района Сарыарка. Под его руководством в столице были построены знаковые объекты, в том числе монумент «Байтерек», океанариум «Думан», ТРЦ «Хан шатыр», театр оперы и балета «Астана Опера», велотрек «Сарыарка» и др. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейными медалями.

Кайсар Омаров – общественный деятель, бывший депутат Сената Парламента РК, заслуженный деятель страны. Под его руководством качественно была улучшена законодательная база по вопросам строительства, долевого участия. Внесено более 80 поправок в законопроекты по вопросам градостроительного планирования, выделения земучастков, соблюдения водоохранного и природоохранного режима при проектировании и строительстве и др. Награждён орденами «Знак Почёта», «Құрмет» и др.

#Астана #акимат #медаль #общество #граждане

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