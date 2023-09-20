Стали известны номинанты национальной премии URKER-2023

Конкурс проводится по 12 номинациям, из них три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube канал».

Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года».

Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры.

В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова - Time.kz

Эльмира Асқарқызы - Nur.kz

Айхан Шарип – газета «Айқын»

Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область)

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz

Санат Урналиев - Informburo.kz

Арайлым Мурат - inform.kz

Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан

Лучший материал на социальную тему:

Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы)

Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область)

Амангуль Тлейкызы - El.kz

Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу)

Лучшее журналистское расследование года (специальная

номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»

Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область)

Анна Величко - Golos-naroda.kz

Евгения Максимова- Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область)

Лучший аналитический материал года:

Ерик Рахым - Nege.kz

Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan

Меруерт Сарсенова - Kapital.kz

Жанель Жазетова - Informburo.kz

Лучший новостной портал года:

Nege.kz

Stan.kz

Nur.Kz

Golos-naroda.kz

Лучший проект на радиостанции:

радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (г.Караганда)

радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа

радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»

радио «Той Думан» - «Беташар шоу»

Лучшая фотография года:

Досжан Балабекұлы

Владимир Третьяков

Валерий Бугаев

Самат Кусайынов

Лучшее региональное СМИ:

газета «Jetisy» (область Жетысу)

газета «Алатау арайы» (город Конаев)

газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент)

газета «Сыр бойы» (Кызылординская область)

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):

журнал «Қазақ елі» (Турция)

радио района Баян-Өлгий (Монголия)

газета «Шүйдің нұры» (Россия)

газета «Нұрлы жол» (Узбекистан)

Лучший подкаст:

«Zere» - Маншук Асаутай

«Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек

«OY-DETOX» - Айнель Амирхан

«Momski әңгіме» - Жетен Даурен

Лучший YouTobe канал:

Абай Сейфолла - «Abay Live»

Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»

Байдалы Жазира - «Sayahat Time»

Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady»

Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская национальная премия URKER, присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».