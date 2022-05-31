Стали известны подробности ареста Арыстанбека Мухамедиулы

Арыстанбека Мухамедиулы, бывшего министра культуры, а ныне директора Национального музея, действительно отправили под стражу. Слухи о его аресте наконец подтвердили в антикоррупционной службе. Известно, что Мухамедиулы подозревают в хищении 146 бюджетных миллионов. Антикор недосчитался их после проведения международной выставки "Шествие Золотого человека". Сам Мухамедиулы свою вину отрицает. И утверждает, что его преследует давняя месть, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Директора Национального музея две недели никто не видел на работе. С 16 мая Арыстанбек Мухамедиулы находится на больничном. Как раз с этого времени вокруг его имени не стихают разговоры. Сначала появилась информация, что бывший министр культуры совершил суицид. Но это оказалось неправдой. Потом выяснилось, что в доме директора Нацмузея проводят обыски. Затем в Сети стали настойчиво распространять информацию об аресте. И вот только недавно в антикоррупционной службе наконец официально подтвердили, что Мухамедиулы взят под стражу.

Подробности ареста в агентстве раскрыли чуть ранее. Там сообщали, что дома и на рабочем месте Мухамедиулы действительно проводили обыски. А связано это с хищением 146 миллионов тенге. Ее недосчитались после международной выставки "Шествие Золотого человека". Причем в хищении подозревают не только экс-министра, но и еще ряд должностных лиц. Правда, их имена не разглашают. Известно только, что самого директора Нацмузея арестовали в субботу.

"28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", – сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Все эти обвинения пресс-секретарь Национального музея считает необоснованными. Айдар Кырыкбайулы, который работает с Мухамедиулы еще с Минкультуры, считает, что расследование строится лишь на заявлении актера Тунгышбая Жаманкулова. Отношения между ними не сложились давно. Еще со времен фильма "Феникс", который пять лет назад снял Жаманкулов. Затем Мухамедиулы помог выяснить, что 69 миллионов из 79 были похищены. После чего актера осудили условно. И теперь в музее уверены, что Жаманкулов просто мстит. А это реакция уже на третье подряд заявление в антикоррупционную службу.

"И он в Антикоре указывает то, что касательно Индии, вот, они незаконно ездили. На самом деле ездили. А он в этом письме указывает, что они не ездили, потому что везде был карантин. Нет, мы ездили до 16 марта с разрешения Министерства культуры. И второй вопрос, по поводу 146 миллионов, да, аудит выявил то, что вот этих денег не хватает, но они не учитывают расходы – это налог, вот эта компания – ТОО – платит, зарплаты сотрудников, потом брокерские услуги, адмуслуги. То есть они вот эти четыре позиции не учитывают и говорят, что 146 миллионов", – говорит Айдар Кырыкбайулы, пресс-секретарь Национального музея Республики Казахстан.

Сотрудники музея написали коллективное письмо президенту страны с просьбой разобраться в этом деле. И даже просят вмешаться международных экспертов. Мол, антикоррупционная служба уже придирается к витринам, где стоят экспонаты. По их мнению, там должны быть везде кондиционеры, но их нет, значит, деньги на их покупку украдены. Работники музея утверждают, что охлаждать нужно не все экспонаты.

Обязанности главного в Национальном музее легли на плечи первого заместителя Арыстанбека Мухамедиулы. Сам он официально до сих пор на больничном. Приказа об отстранении от должности пока не было. Сам Мухамедиулы казахстанцам запомнился больше на посту министра культуры. Его он занимал пять лет подряд. И не раз становился автором одиозных высказываний. И только три года назад стал руководить Национальным музеем.