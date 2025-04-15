Станцевавшая на пилоне девушка обратилась к хейтерам

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Чемпионка республики по Pole Sport Бакыт Кадырова опубликовала ответ на реакцию пользователей соцсетей к видеоролику, где она танцует на пилоне в национальном костюме, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/happiness2725/

Девушка утверждает, что для нее пилон является важной частью жизни.

«Я уважаю традиции и культуру! Я часть этой культуры… Но у меня своя история и свой путь - это сила, женственность и спорт! Я продвигаю спорт на пилоне, я продвигаю красоту, я продвигаю сильных женщин! Я представляю новое поколение, которое сочетает традиции и свободу самовыражения! В национальной одежде или без я остаюсь сильной, женственной и свободной!», – отметила она.

Реакция фолловеров не заставила себя долго ждать.

«Вы подменяете понятия. Вам никто не давал права дискредитировать национальный костюм танцем на шесте для стриптиза. Омерзительно. Манкуртизм пробивает дно… И забудьте про эту песню к видео» «Зачем позорите нашу национальную одежду! Тайцуйте хоть где, но без национальной одежды», «Красиво, изящно, столько злости у людей. Это официальный вид спорта в нашей стране и не только. Не обращайте внимание на наших псевдопатриотов и диванных критиков!» – гласят комментарии.

Напомним, ранее видеоролик с участием чемпионки Казахстана по Pole Sport Бакыт Кадыровой вызвал оживленную дискуссию в Казнете. 

 

#соцсети #танец #пилон #казашка #хейтеры

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