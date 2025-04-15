Девушка в национальной одежде станцевала на пилоне

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Видеоролик с участием чемпионки Казахстана по Pole Sport Бакыт Кадыровой вызвал оживленную дискуссию в Казнете, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

В кадре девушка грациозно двигается под песню «Қазақ қызы» в исполнении Акботы Керимбековой.

«Когда из всех направлений выбрала именно Pole sport, чтобы постоянно всем говорить и доказывать что это не стриптиз! Мы будем ломать все стереотипы, чтобы будущее поколение вырасло без этих убеждений. Кто с нами?», — обратилась она к подписчикам.

Однако не все фолловеры поддержали творческие проявления танцовщицы, что доказывают ожесточенные споры в соцсетях. Такое смелое сочетание современного искусства и культурного наследия шокировало блюстителей морали и нравственности. Если одна часть аудитории назвала подобное оскорблением национальных традиций, то другие напротив и выразили поддержку девушке.

- «В этом видео красиво все! Хейтерам надо научиться разделять спорт, красоту и пошлость»,

- «У девушки какие сильные руки. Какая нежность»

 -Как же печально, что у людей пилон связан только со стриптизом, узкомыслие! Во всем мире это сложный и очень красивый спорт. Вы очень красивая, очень сильная продолжайте рушить стереотипы!

 -«Она же не задирает ноги или не танцует вульгарно, все красиво в приделах образа!
- Бахыт молодчина! Знаю вас много лет, всегда добросовестная, порядочная и трудолюбивая. Занимайтесь и дальше спортом, вы в отличной форме. Не обращайте внимания на предрассудки и негатив от непонимающих людей!»

 -«Народ у нас вечно чем-то недоволен. Все красиво девушка преподнесла, без пошлятины, нежно и в то же время показывает силу тк это тоже спорт и не легкий!»

 Одновременно таланты исполнительницы подверглась жесткой критике со стороны хейтеров.

-«Зачем позорить национальный костюм ? Пилон для других танцев, не сочетается и выглядит грязно и пошло»

-«Можно было бы выступить в обычной спортивной одежде. Причём тут национальный наряд?»;

-«Казашки на шесте в национальном костюме? Где это видано?»;

- «Нужен закон, который защитит нашу культуру от таких выходок».

Такая смелая провокация вызывала интерес к танцам на пилоне среди разных представителей казахстанского общества.

 

 

 

#одежда #девушка #танец #пилон

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