В кадре девушка грациозно двигается под песню «Қазақ қызы» в исполнении Акботы Керимбековой.

«Когда из всех направлений выбрала именно Pole sport, чтобы постоянно всем говорить и доказывать что это не стриптиз! Мы будем ломать все стереотипы, чтобы будущее поколение вырасло без этих убеждений. Кто с нами?», — обратилась она к подписчикам.

Однако не все фолловеры поддержали творческие проявления танцовщицы, что доказывают ожесточенные споры в соцсетях. Такое смелое сочетание современного искусства и культурного наследия шокировало блюстителей морали и нравственности. Если одна часть аудитории назвала подобное оскорблением национальных традиций, то другие напротив и выразили поддержку девушке.

- «В этом видео красиво все! Хейтерам надо научиться разделять спорт, красоту и пошлость»,

- «У девушки какие сильные руки. Какая нежность»

-Как же печально, что у людей пилон связан только со стриптизом, узкомыслие! Во всем мире это сложный и очень красивый спорт. Вы очень красивая, очень сильная продолжайте рушить стереотипы!

-«Она же не задирает ноги или не танцует вульгарно, все красиво в приделах образа!

- Бахыт молодчина! Знаю вас много лет, всегда добросовестная, порядочная и трудолюбивая. Занимайтесь и дальше спортом, вы в отличной форме. Не обращайте внимания на предрассудки и негатив от непонимающих людей!»

-«Народ у нас вечно чем-то недоволен. Все красиво девушка преподнесла, без пошлятины, нежно и в то же время показывает силу тк это тоже спорт и не легкий!»